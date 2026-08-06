10 giờ vi phẫu nối lại toàn bộ da đầu cho bé gái 2 tuổi sau tai nạn

Một tai nạn giao thông khiến bé gái 2 tuổi bị lột rời toàn bộ da đầu. Sau 10 giờ vi phẫu căng thẳng, các bác sĩ đã giành lại mái tóc và tương lai cho em.

Cuộc chạy đua 10 giờ giành lại mái tóc cho bé gái 2 tuổi

Cách đây 10 năm, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với một bé gái mới 2 tuổi trên đường đi học. Tai nạn khiến toàn bộ mảng da đầu của cháu bị lột rời hoàn toàn và rơi xuống đường – một dạng chấn thương cực kỳ hiếm gặp, gây ám ảnh đối với gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ tham gia cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ vùng da đầu đã mất hoàn toàn, để lộ phần gân cơ và xương sọ.

Hình ảnh da đầu bị lột do tai nạn giao thông - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, lột da đầu thường gặp trong các tai nạn lao động khi tóc dài bị cuốn vào máy móc đang hoạt động. Ngược lại, trường hợp trẻ nhỏ bị lột toàn bộ da đầu do tai nạn giao thông gần như rất hiếm gặp trong y văn.

TS.BS Đào Văn Giang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, nhớ lại: "Ban đầu gia đình không biết mảng da đầu đã thất lạc ở đâu. Sau khi được chúng tôi hỏi lại, người nhà lập tức quay trở về hiện trường tìm kiếm. May mắn, chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn vẫn còn ở đó và gia đình đã tìm thấy phần da đầu nằm dưới gầm xe. Mảng da được bảo quản và nhanh chóng đưa trở lại bệnh viện để chạy đua với thời gian".

Việc tìm lại được phần da đầu bị lột là yếu tố quyết định, tạo cơ hội để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối ghép bằng kỹ thuật vi phẫu.

Thử thách vi phẫu trên hệ mạch máu của trẻ nhỏ

Các bác sĩ cho biết, khó khăn lớn nhất của ca bệnh nằm ở kích thước hệ thống mạch máu. Ngay cả ở người trưởng thành, các động mạch và tĩnh mạch vùng da đầu đã rất nhỏ, trong khi ở trẻ 2 tuổi, đường kính mạch máu còn nhỏ hơn rất nhiều, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, ê-kíp phải tỉ mỉ tìm kiếm và nối lại từng động mạch, tĩnh mạch để khôi phục nguồn máu nuôi toàn bộ phần da đầu sau ghép. Ca phẫu thuật kéo dài liên tục suốt 10 giờ đồng hồ xuyên đêm.

Không chỉ đối mặt với áp lực trong phòng mổ, các bác sĩ còn trải qua giai đoạn hậu phẫu đầy thử thách. Do bệnh nhi còn quá nhỏ, thường xuyên quấy khóc và sợ đau nên việc thay băng, chăm sóc vết thương phải được thực hiện hết sức nhẹ nhàng.

TS.BS Đào Văn Giang cùng ê-kíp phẫu thuật 10 năm trước

TS.BS Đào Văn Giang chia sẻ: "Có thời điểm chúng tôi phải nhờ hỗ trợ gây mê để bé ngủ mới có thể thay băng an toàn".

Trong suốt quá trình điều trị, gia đình luôn đồng hành cùng con. Đặc biệt, mẹ của bệnh nhi gần như túc trực ngày đêm tại bệnh viện để chăm sóc và động viên con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hành trình hồi sinh sau 10 năm

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp ghép lại da đầu thành công ở trẻ em nhỏ tuổi đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cũng là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trên thế giới.

Mười năm sau cuộc đại phẫu, kết quả phục hồi khiến chính những người trực tiếp điều trị cũng xúc động. Phần da đầu ghép sống hoàn toàn, tóc mọc dài gần như bình thường, không ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ cũng như tâm lý của bệnh nhi.

Hiện nay, bé đã lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt, hòa nhập bình thường với bạn bè và gần như không còn dấu vết của vụ tai nạn năm xưa.

Sau 10 năm kết quả phục hồi của bệnh nhi khiến nhiều người xúc động - Ảnh BVCC

Sau một thập kỷ kể từ ngày được cứu sống và giành lại mái tóc, gia đình bệnh nhi vẫn luôn ghi nhớ sự tận tâm của các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đặc biệt, gần đây khi chứng kiến chị T.T.T - người bệnh bị lột da đầu do tai nạn lao động máy cắt gỗ - đang điều trị tại bệnh viện, gia đình đã quyết định gửi tặng một phần viện phí nhằm chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho người bệnh trên hành trình điều trị.

Xử trí đúng khi xảy ra chấn thương lột da đầu - Nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chấn thương và vi phẫu. - Nếu tìm thấy phần da đầu bị lột, cần bảo quản đúng cách: bọc trong gạc hoặc khăn sạch, cho vào túi kín rồi đặt túi vào thùng có đá lạnh, tránh để mô tiếp xúc trực tiếp với đá. - Không tự ý cắt bỏ hoặc làm sạch quá mức phần mô bị đứt rời. - Thời gian vận chuyển và xử trí càng sớm, khả năng nối ghép thành công càng cao. - Với trẻ nhỏ, việc điều trị cần được thực hiện tại các trung tâm có chuyên khoa vi phẫu và tạo hình để tăng cơ hội bảo tồn chức năng và thẩm mỹ.