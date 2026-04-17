[INFOGRAPHIC] Điều ít biết về thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem từng là giáo viên giảng dạy môn Hóa học tại các trường trung học ở Lebanon trong nhiều năm.
Mercedes-Benz chuẩn bị trình làng thế hệ C-Class thuần điện hoàn toàn mới vào ngày 20/4 tới, nhưng những hình ảnh đầu tiên về nội thất đã sớm được hé lộ.
Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng "trong một hoặc hai tuần tới".
Hệ thống S-400 nổi bật với khả năng phát hiện mục tiêu tầm xa và đa dạng cảm biến, nhưng vẫn phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến và môi trường tác chiến.
Theo giới chức Syria, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak ở tỉnh Hasakah của Syria.
Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 8 người trên chiếc trực thăng "mất tích" trước đó được xác nhận đã thiệt mạng.
Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được đẩy mạnh để tránh xung đột leo thang.
Các quốc gia như Iran, Ấn Độ và Triều Tiên có thể tiếp cận Su-57, nâng cao năng lực không quân trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng tăng.
Giao tranh tạm ngừng ngay khi thỏa thuận được công bố sau khi cuộc chiến cướp đi sinh mạng của gần 2.200 người dân Lebanon do các cuộc công kích của Israel.
Vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại một pháo đài cổ trên núi ở miền bắc Haiti đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Tập đoàn Kalashnikov vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không Krona được lắp đặt trên xe bọc thép BTR-82 8x8 hiện có, với hai lựa chọn tên lửa.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lệnh phong tỏa các cảng Iran bắt đầu từ ngày 13/4 “đã được thực thi hoàn toàn”.
UAV trinh sát trị giá hàng trăm triệu USD của Mỹ biến mất, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị Iran bắn hạ trong bối cảnh leo thang căng thẳng.
Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.
Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là đảm bảo nhận được sự hỗ trợ để mua và xây dựng thêm các hệ thống phòng không.
Việc sử dụng mạnh tay tên lửa PrSM của Mỹ gây lo ngại về kho dự trữ chiến lược, đặt ra thách thức lớn cho khả năng duy trì chiến tranh dài hạn.
Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.
Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran có thể tiếp tục khiến giá dầu tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển lương thực và phân bón,...
Đây là toàn bộ các trường hợp máy bay Mỹ bị mất được biết đến trong cuộc chiến kéo dài gần sáu tuần với Iran.
Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy điện tư nhân ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 9 công nhân thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một trong những cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất của họ tại Philippines.