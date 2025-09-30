Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Cuộc họp do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì. Tham dự cuộc họp có các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng tại cuộc họp, Dự án Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch nhằm đầu tư tu bổ, tôn tạo khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc theo nội dung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 nhằm gìn giữ, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi đến tham quan, chiêm bái và tìm hiểu về lịch sử, giúp đa dạng hoá sản phẩm du lịch tại khu di tích, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch thành phố.

Khu di sản thế giới đền Kiếp Bạc.

Về quy mô đầu tư, tại Khu đền Kiếp Bạc, tu bổ Viên Lăng; tu bổ hồ Viên Lăng (Hồ Ngọc); cải tạo nhà khách đền Kiếp Bạc. Khu chùa Côn Sơn, cải tạo hạng mục Hồ Bán Nguyệt; đầu tư hạ tầng bãi xe phía Tây Nam hồ Bán Nguyệt; xây mới nhà chờ tại bãi đỗ xe.

Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng đề xuất Thường trực Thành ủy điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự án, nguồn vốn thực hiện dự án, địa điểm thực hiện dự án, tên chủ đầu tư.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất đồng ý Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nêu rõ, việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích một cách bền vững, xứng tầm với vị thế của khu di tích. Đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND thành phố cùng các Sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng quy định.