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Xã hội

Tài xế say xỉn lái ô tô tông 3 xe máy tại Quảng trường ở Gia Lai

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/8 trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đang xử lý một trường hợp tài xế lái ô tô say xỉn tông 3 xe máy tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Thời điểm trên, anh N.T.T.L. (SN 1984, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển xe ô tô BKS 81A-078.xx lưu thông theo hướng đường Trần Hưng Đạo vào đường Anh Hùng Núp.

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Say xỉn lái ô tô tông 3 xe máy tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Huy Toàn

Khi đến đoạn trước barie của quảng trường, xe ô tô đã tông vào 3 xe máy của người dân đi tập thể dục đang đỗ tại đây. Do say xỉn không làm chủ tay lái, tài xế ô tô tiếp tục tông vào barie rồi kéo lê 1 chiếc xe máy đi khoảng cách khá xa mới dừng lại.

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã nhanh chóng khống chế tài xế, đảm bảo an toàn cho các người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời phối hợp cùng Công an phường Pleiku, Đội CSGT đường bộ số 2 xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định, lái xe có nồng độ cồn ở mức rất cao với 0,91 mg/l khí thở, âm tính với ma túy. Hiện, Công an đã tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ xử lý với nam tài xế say xỉn theo quy định.

Mời bạn đọc xem video: Hâụ quả khi giao xe cho trẻ vị thành niên. Nguồn VTV1
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#ay xỉn lái ô tô #tông 3 xe máy #Quảng trường Đại Đoàn Kết #khoảng 20h30 #ngày 31/8 #đường Trần Hưng Đạo

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