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Xã hội

CSGT Phú Thọ xử lý nữ tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Trần T.L. sử dụng điện thoại khi lái xe.

Linh Anh

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ hôm 6/9 tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân phản ánh trên mạng xã hội Facebook về trường hợp xe ô tô biển số 19A-344.xx có dấu hiệu sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

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Hình ảnh nữ tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe. (Ảnh cắt từ video).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, khoảng 15h00 ngày 06/9/2026, trên cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Tất Thành, thuộc TDP Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, chị Trần T.L (SN 1991) điều khiển xe ô tô biển số 19A-344.xx có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Trần T.L.

Với hành vi vi phạm này, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm trên Giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh của cộng đồng mạng, chị Trần T.L. đã tỏ “thái độ” chưa văn minh, cho rằng việc phản ánh hành vi vi phạm của mình là xâm phạm vào đời tư. Tuy nhiên, chị Trần T.L. không hiểu rằng việc sử dụng điện thoại rất nguy hiểm cho bản thân mình và người tham gia giao thông khác, có nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Đây không còn là việc cá nhân của chị T.L. mà là mối nguy hiểm chung của cộng đồng và xã hội, hiểm họa cần ngăn chặn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xe khách đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

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