Tài xế vi phạm nồng độ cồn trong lúc tay đang cắm kim truyền dịch

Trong ca làm nhiệm vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phát hiện một tài xế tay vẫn cắm kim truyền dịch vi phạm nồng độ cồn.

Tối 18/10, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí 9 tổ công tác để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.

Trước ca công tác, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ mặc thường phục, dùng camera bí mật ghi hình các nhà hàng, quán bia... có đông khách đi ô tô, xe máy đến sử dụng dịch vụ. Đây là căn cứ để bố trí các tổ kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Ghi nhận tại điểm kiểm tra trên đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn qua phường Nghĩa Đô), chỉ sau ít phút, đã có 8 tài xế vi phạm bị phát hiện.

Đáng chú ý là trường hợp của tài xế V.T.D. (SN 1980, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy mang biển số 29H2-96XX, có nồng độ cồn ở mức 0,932 mg/L khí thở, cao gấp 2,33 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 168/2024.

Trình bày với CSGT, tài xế D. cho biết đã uống cả rượu lẫn bia từ chiều nhưng chủ quan cho rằng vẫn điều khiển được xe máy về nhà. Với vi phạm này, tài xế D. đã bị tổ CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Một trường hợp khác, tài xế Đ.H.C. (SN 1976, quê tại Hưng Yên) điều khiển xe máy mang biển số 30F7-79XX, tay vẫn cắm kim truyền dịch nhưng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,554 mg/L khí thở.

Tài xế C. cho biết đang điều trị bệnh sơ gan tại Bệnh viện E nhưng vì quá thèm bia nên đã đi uống khoảng 3 cốc. "Tôi biết mình đang điều trị bệnh nhưng không thể bỏ được nên tranh thủ đi uống bia", tài xế C. trình bày.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, tại 9 điểm kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện hơn 60 trường hợp tài xế xe máy vi phạm.

"Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng Phòng CSGT Hà Nội, đơn vị đã xử lý hơn 60 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Mục đích không chỉ dừng lại ở xử phạt mà còn để ngăn chặn những người đã uống rượu, bia vẫn cố tình điều khiển xe, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông", Trung tá Phạm Văn Chiến nói.

Còn theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 18/10, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT 34 tỉnh, thành phố và Cục CSGT đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trong hai khung giờ là 12h30-14h30 và 19h-22h.

Việc kiểm tra đồng loạt trên toàn quốc trong cùng khung giờ nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Tối 18/10, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, vừa phát hiện trường hợp tài xế điều khiển ô tô con trên cao tốc mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế T. Ảnh: N.X

Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc khu vực xã Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa), tổ công tác CSGT tiến hành kiểm tra đồng loạt các phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Chu Quốc A.T. (SN 1997, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô con BKS 79C-231.XX có nồng độ cồn 0,469 mg/L khí thở.

Làm việc với CSGT, tài xế T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt lỗi “điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hạng B và phương tiện.

Theo quy định hiện hành, với mức vi phạm này, tài xế bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng và tạm giữ ô tô để xử lý theo quy định pháp luật.