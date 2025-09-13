Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tài xế có nồng độ cồn, đi sai phần đường đâm 2 người tử vong

Vũ Anh Đức đã điều khiển ô tô sau khi sử dụng đồ uống có cồn đi sai phần đường, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều khiến 2 người tử vong.

Gia Đạt

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vũ Anh Đức, sinh năm 1998, trú tại thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

548270563-1256745673156343-8396372688012971458-n.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với Đức.

Trước đó, ngày 5/9/2025, tại Quốc lộ 2 thuộc tổ dân phố 32 thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Vũ Anh Đức đã có hành vi điều khiển xe ô tô sau khi sử dụng đồ uống có cồn (nồng độ cồn là 0,991mg/lít khí thở) đi sai phần đường, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế. Đặc biệt, nhiều trường hợp cố ý điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia,gây tai nạn nghiêm trọng.

Để hạn chế tối đa tình trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia; đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ tốc độ, chấp hành báo hiệu giao thông đường bộ; đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#tài xế say rượu #đâm chết người #đi sai phần đường #tai nạn giao thông #vụ việc nghiêm trọng

Bài liên quan

Video

Xe máy suýt bị container nghiền nát, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ va chạm giao thông giữa container và xe máy. May mắn cho người lái xe máy khi đã thoát khỏi tử thần chỉ trong gang tấc.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ về một tình huống va chạm giao thông giữa container và xe máy đầy tranh cãi. Sự việc xảy ra trên tuyến ĐT825 Km0+350 (hướng Tây Ninh đi TP.HCM), đoạn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Nhiều người không khỏi hốt hoảng khi xem được đoạn clip trích từ camera hành trình của một phương tiện khác, ghi lại toàn bộ diễn biến câu chuyện.

Hình ảnh chiếc xe máy đi vào điểm mù trước đầu xe container khiến ai cũng thót tim
Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy điện va chạm xe tải, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong.

Khoảng 7h ngày 12/9, tài xế Dương Kim C. (SN 1995, xã Thạch Lạc) điều kiển xe tải mang BKS: 38C-19447 di chuyển từ phường Thành Sen đi hướng xã Toàn Lưu.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BHT.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy có dấu hiệu lấn làn va chạm với xe bồn, người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h17 ngày 11/9 trên đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. 

Địa điểm xảy ra chạm giao thông trước số nhà 303 đường Lê Thánh Tôn, đoạn giáp ranh giữa phường Hội Phú và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe bồn mang BKS 82C-047.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng từ Lý Thái Tổ đi ngã tư Lâm nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới