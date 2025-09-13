Tài xế có nồng độ cồn, đi sai phần đường đâm 2 người tử vong

Vũ Anh Đức đã điều khiển ô tô sau khi sử dụng đồ uống có cồn đi sai phần đường, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều khiến 2 người tử vong.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vũ Anh Đức, sinh năm 1998, trú tại thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với Đức.

Trước đó, ngày 5/9/2025, tại Quốc lộ 2 thuộc tổ dân phố 32 thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Vũ Anh Đức đã có hành vi điều khiển xe ô tô sau khi sử dụng đồ uống có cồn (nồng độ cồn là 0,991mg/lít khí thở) đi sai phần đường, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế. Đặc biệt, nhiều trường hợp cố ý điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia,gây tai nạn nghiêm trọng.

Để hạn chế tối đa tình trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia; đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ tốc độ, chấp hành báo hiệu giao thông đường bộ; đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

