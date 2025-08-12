Tài xế lùi xe trong nhà văn hoá ở Lào Cai khiến 1 cháu bé tử vong

Một tài xế lùi ô tô vào đám đông đang xem văn nghệ tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai khiến 1 người tử vong.

Ngày 12/8, UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ, nhiều cháu bé khác bị thương sau khi một chiếc ô tô bất ngờ di chuyển lùi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/8, tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã Phong Dụ Thượng tổ chức văn nghệ, nhiều người dân cùng các cháu nhỏ ra xem chương trình ca nhạc.

Lúc này, bất ngờ một tài xế điều khiển ô tô lùi vào trong sân nhà văn hoá rồi đâm trúng đám đông khiến nhiều cháu nhỏ bị thương, 1 cháu bé khoảng 6 tuổi tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.