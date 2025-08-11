Trong lúc đi tập thể dục, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông An Cựu, nên cấp báo chính quyền.

Ngày 11/8, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên sông An Cựu.

Trước đó, sáng 11/8, Công an phường Thuận Hóa nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông An Cựu đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay lập tực, Công an phường Thuận Hóa đã có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đến trưa cùng ngày, một người đàn ông trú ở đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hoá) đã đạp xích lô đến nhận là anh ruột của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân sinh năm 1966, sống một mình và đi lạc từ 3 ngày nay.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

