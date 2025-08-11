Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông An Cựu

Trong lúc đi tập thể dục, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông An Cựu, nên cấp báo chính quyền.

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên sông An Cựu.

Trước đó, sáng 11/8, Công an phường Thuận Hóa nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông An Cựu đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng.

base64-1754891401091135424399.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay lập tực, Công an phường Thuận Hóa đã có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đến trưa cùng ngày, một người đàn ông trú ở đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hoá) đã đạp xích lô đến nhận là anh ruột của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân sinh năm 1966, sống một mình và đi lạc từ 3 ngày nay.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Sông An Cựu #TP Huế #thi thể #người đàn ông #tử vong

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn.

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy nam thanh niên mất tích khi tắm sông Sê Pôn.

Trước đó, khoảng 15h40, ngày 09/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Xã hội

Một học sinh đuối nước tử vong khi tắm ao ở Lâm Đồng

Trong lúc tắm ao cùng nhóm bạn, em P.Đ.B.N. (Lâm Đồng) không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 9/8, thông tin từ UBND xã Tuy Đức (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 học sinh tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 11h45 cùng ngày (9/8), sau khi đi bẻ bắp cùng hai người chú về, cháu N. cùng một bạn xuống tắm ở khu vực nước sâu, trên bờ còn một người bạn khác đứng chờ. Một lúc sau, thấy N. chới với giữa ao, người bạn trên bờ lập tức nhảy xuống cứu nhưng bất thành.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông cạnh xe máy ở Quảng Trị

Người dân xã Diên Sanh (Quảng Trị) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh xe máy bên quốc lộ 15D, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 5/8, thông tin từ UBND xã Diên Sanh (Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong cạnh xe máy bên quốc lộ 15D.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 5/8, người đi đường bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong cạnh chiếc xe máy nhãn hiệu WIN BKS 75K3 - 68xx gần mép bờ ruộng, bên phải tuyến quốc lộ 15D (đoạn qua xã Diên Sanh) nên cấp báo chính quyền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới