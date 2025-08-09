Một học sinh đuối nước tử vong khi tắm ao ở Lâm Đồng

Trong lúc tắm ao cùng nhóm bạn, em P.Đ.B.N. (Lâm Đồng) không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 9/8, thông tin từ UBND xã Tuy Đức (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 học sinh tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 11h45 cùng ngày (9/8), sau khi đi bẻ bắp cùng hai người chú về, cháu N. cùng một bạn xuống tắm ở khu vực nước sâu, trên bờ còn một người bạn khác đứng chờ. Một lúc sau, thấy N. chới với giữa ao, người bạn trên bờ lập tức nhảy xuống cứu nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hiện trường tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 14h, thi thể cháu N. đã được tìm thấy.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>>Mời độc giả xem thêm video 4 học sinh mất tích khi tắm biển.