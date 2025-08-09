Hà Nội

Xã hội

Một học sinh đuối nước tử vong khi tắm ao ở Lâm Đồng

Trong lúc tắm ao cùng nhóm bạn, em P.Đ.B.N. (Lâm Đồng) không may bị đuối nước tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 9/8, thông tin từ UBND xã Tuy Đức (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 1 học sinh tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 11h45 cùng ngày (9/8), sau khi đi bẻ bắp cùng hai người chú về, cháu N. cùng một bạn xuống tắm ở khu vực nước sâu, trên bờ còn một người bạn khác đứng chờ. Một lúc sau, thấy N. chới với giữa ao, người bạn trên bờ lập tức nhảy xuống cứu nhưng bất thành.

hinh-1-011bbdb03fab742af47d4b3bc1c15472.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hiện trường tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 14h, thi thể cháu N. đã được tìm thấy.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Mời độc giả xem thêm video 4 học sinh mất tích khi tắm biển.

(Nguồn: VTV)
#Học sinh #tắm ao #đuối nước #tử vong #Lâm Đồng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống du khách Ấn Độ bị đuối nước khi tắm biển ở Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho một du khách người Ấn Độ bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Ngày 6/8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho nam du khách người Ấn Độ trong tình trạng nguy kịch vì bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Nạn nhân là anh Koka Aneesh (21 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), gặp nạn khi đang tắm biển vào buổi sáng. Theo lời kể của người thân, nạn nhân bất ngờ bị đuối nước trong khoảng hai phút.

Xem chi tiết

Xã hội

Ba nữ sinh bị đuối nước khi tắm hồ Vực Mấu ở Nghệ An

Trượt chân xuống vùng nước sâu khi tắm hồ Vực Mấu, 3 nữ sinh ở phường Quỳnh Mai (Nghệ An) tử vong thương tâm.

Chiều 31/7, thông tin từ phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại hồ Vực Mấu khiến 3 nữ sinh lớp 7 và 9 tử vong.

Theo đó, vào lúc 13h30 một nhóm 5 học sinh nữ lớp 7 và lớp 9, trú phường Quỳnh Mai (khối 13, phường Mai Hùng cũ) rủ nhau ra hồ Vực Mấu ở khối 24, phường Hoàng Mai (thôn 11, xã Quỳnh Trang cũ) tắm.

Xem chi tiết

Xã hội

Ra gần giếng làng để chơi, 2 anh em ruột bị đuối nước tử vong

Hai anh em ruột cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó dẫn đến đuối nước tử vong.

Ngày 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh, TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h ngày 30/7, tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh). Thời điểm đó, hai bé trai, một cháu chuẩn bị vào lớp 1, cháu còn lại chuẩn bị vào lớp 5 – cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống một chiếc giếng gần đó.

9.png
Khu vực nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

