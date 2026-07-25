Khởi tố tài xế xe đầu kéo không bằng lái, thông chốt CSGT ở Phú Thọ

Không có giấy phép lái xe nhưng Bùi Văn Bảo vẫn lái xe đầu kéo cơi nới thành thùng, bỏ chạy hơn 130 km, lao qua nhiều chốt CSGT trước khi bị khống chế.

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo (27 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo. Ảnh: CAT Phú Thọ.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo biển số 21H-107.05 kéo theo sơ mi rơ moóc không gắn biển số, có dấu hiệu thay đổi kích thước thành thùng nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác phối hợp chặn bắt. Dù vậy, người điều khiển xe vẫn cố tình lao qua các chốt kiểm soát, làm hư hỏng các lô phản quang phục vụ nhiệm vụ tuần tra rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tổ chức truy đuổi. Sau quãng đường khoảng 130 km, lực lượng chức năng đã khống chế được phương tiện tại khu vực IC14 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế được xác định là Bùi Văn Bảo. Kết quả xác minh cho thấy Bảo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo cơi nới thành thùng, cố tình không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và bỏ chạy trên quãng đường dài.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của Bảo thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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