Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố tài xế xe đầu kéo không bằng lái, thông chốt CSGT ở Phú Thọ

Không có giấy phép lái xe nhưng Bùi Văn Bảo vẫn lái xe đầu kéo cơi nới thành thùng, bỏ chạy hơn 130 km, lao qua nhiều chốt CSGT trước khi bị khống chế.

Nguyễn Hinh

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo (27 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai).

4-937a3ce916.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo. Ảnh: CAT Phú Thọ.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo biển số 21H-107.05 kéo theo sơ mi rơ moóc không gắn biển số, có dấu hiệu thay đổi kích thước thành thùng nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác phối hợp chặn bắt. Dù vậy, người điều khiển xe vẫn cố tình lao qua các chốt kiểm soát, làm hư hỏng các lô phản quang phục vụ nhiệm vụ tuần tra rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tổ chức truy đuổi. Sau quãng đường khoảng 130 km, lực lượng chức năng đã khống chế được phương tiện tại khu vực IC14 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế được xác định là Bùi Văn Bảo. Kết quả xác minh cho thấy Bảo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo cơi nới thành thùng, cố tình không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và bỏ chạy trên quãng đường dài.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của Bảo thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang, Phú Thọ.

#khởi tố tài xế xe đầu kéo #chống người thi hành công vụ #thông chốt CSGT #Phú Thọ #Bùi Văn Bảo

Bài liên quan

Xã hội

Cứu sống bé trai 15 tháng tuổi bị ong vò vẽ đốt 60 nốt, suy đa cơ quan

Bé trai 15 tháng tuổi ở Phú Thọ bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt, rơi vào suy đa cơ quan nguy kịch. Sau lọc máu liên tục và hồi sức tích cực, trẻ đã hồi phục.

Ngày 21/7, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện vừa điều trị thành công cho bệnh nhi N.X.L. (15 tháng tuổi, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt với số lượng lớn.

Theo người nhà, sự việc xảy ra khi bé cùng hai anh trai đi chơi thì bất ngờ gặp đàn ong vò vẽ. Trong lúc bỏ chạy, bé L. bị ong tấn công dữ dội với khoảng 60 vết đốt trên khắp cơ thể, trong khi người anh 3 tuổi chỉ bị đốt ba nốt. Ngay sau đó, gia đình đưa hai cháu đến Trung tâm Y tế Tân Sơn cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, giảm đau, sử dụng thuốc chống viêm và kháng sinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới