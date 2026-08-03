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Xã hội

Hà Nội phạt nặng xe khách chở nhồi nhét vượt quá 22 người

Lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã xử phạt đối với tài xế và chủ chiếc xe khách 18B-013.XX do chở 51/29 người, vượt quá 22 người.

Khánh Hoài

Ngày 3/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết sau khi nhận được chỉ đạo trực tiếp của Cục CSGT, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã dừng xe, xác minh, xử lý đối với xe ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-013.XX đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, phát hiện trên xe chở 51/29 người, vượt quá 22 người.

Tài xế là anh N.V.P (sinh năm 1968, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình), điều khiển lưu thông từ Ninh Bình lên Bến xe Giáp Bát.

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Chiếc xe khách chở nhồi nhét vượt quá 22 người. (Ảnh: Cục CSGT).

Theo đó, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã xử phạt đối với lái xe về hành vi vi phạm: Điều khiển xe ô tô chở khách chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (51/29 người), theo khoản 2 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, phạt tiền 11 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

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Cả chủ và tài xế phương tiện bị phạt tổng số tiền 33 triệu đồng.

Lập biên bản đối với chủ xe ô tô khách 18B-013.XX là anh P.V.Đ (sinh năm 1964, trú tại xã Nam Ninh, Ninh Bình) với hành vi vi phạm: Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP được quy định tại khoản 5 điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024. Phạt tiền 22 triệu đồng và tước phù hiệu hợp đồng 2 tháng.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xe khách đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

#Hà Nội #Cục CSGT #chở nhồi nhét khách

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