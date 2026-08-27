Tài xế băn khoăn: Bị xe khác tạt đầu, ai chịu phạt lỗi không giữ khoảng cách?

Theo Cục CSGT, việc duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là kỹ năng lái xe cần được hình thành thành thói quen.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ tăng cường xử lý tài xế không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Động thái này được Cục CSGT đưa ra trong bối cảnh tình trạng không giữ khoảng cách an toàn vẫn là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc.

Chạy 100 km/h, mỗi giây xe đi gần 28 m

Theo Cục CSGT, việc duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là kỹ năng lái xe cần được hình thành thành thói quen.

Ở tốc độ 100 km/h, phương tiện di chuyển khoảng 28 m mỗi giây. Nếu giữ khoảng cách 100 m với xe phía trước, người lái chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện nguy cơ, phản ứng và xử lý tình huống.

Trong điều kiện phương tiện lưu thông với tốc độ cao, chỉ một tình huống xe phía trước phanh gấp hoặc dừng đột ngột cũng có thể tạo ra chuỗi va chạm liên hoàn nếu các xe phía sau không đủ khoảng cách để xử lý.

Đồ họa về giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT cho biết, theo thống kê, hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không giữ khoảng cách an toàn.

Vì vậy, lực lượng chức năng xác định việc chấp hành quy định về khoảng cách phải được thực hiện ngay từ khi nguy cơ chưa trở thành hậu quả.

“Giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để làm khó tài xế mà tạo thói quen an toàn giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, mặt đường khô ráo, khi phương tiện chạy với tốc độ trên 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe chạy liền trước là 55 m.

Như vậy, trường hợp phương tiện chạy trên 60 km/h nhưng không bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy định có thể bị xác định là vi phạm.

Khi lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc xảy ra ùn tắc, sự cố phía trước khiến tốc độ lưu thông dưới 60 km/h, người điều khiển phương tiện phải chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước, căn cứ mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Đặc biệt, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn bị hạn chế, người lái phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn mức quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Để hỗ trợ tài xế căn chỉnh cự ly, đơn vị quản lý tuyến đường đã bố trí các cụm biển báo khoảng cách 0 m, 50 m và 100 m dọc tuyến.

Thời gian tới, Cục CSGT cho biết sẽ tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý trực tiếp cũng như phạt nguội các trường hợp vi phạm.

Theo quy định hiện hành, ô tô không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi không giữ khoảng cách gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Tài xế mong được hướng dẫn khi gặp tình huống bất khả kháng

Việc tăng cường xử lý lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc đang nhận được sự quan tâm của nhiều tài xế, đặc biệt liên quan đến cách xác định vi phạm trong những tình huống giao thông phát sinh đột ngột.

Tài xế Nguyễn Việt Đức cho biết bản thân luôn cố gắng tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhưng vẫn băn khoăn về việc xác định khoảng cách trong thực tế, nhất là trên những đoạn đường không có vạch hoặc dấu mốc trực quan để người lái ước lượng cự ly.

“Trường hợp xe đang giữ khoảng cách đúng quy định nhưng một ô tô khác bất ngờ chen ngang, vượt lên phía trước thì phải xử lý như thế nào? Tài xế phía sau có bị xử phạt hay không?”, anh Đức đặt vấn đề.

Trong khi đó, nhiều người điều khiển ô tô khác ở Hà Nội cho rằng việc duy trì khoảng cách 55 m trong mọi thời điểm có thể gặp khó khăn khi lưu thông trên những tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và mật độ phương tiện lớn.

Theo các tài xế, khi lượng xe đông, phương tiện liên tục thay đổi vị trí, nhập làn hoặc vượt nhau, khoảng cách giữa các xe có thể bị thu hẹp trong thời gian rất ngắn.

“Mong cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể để tài xế biết cách xử lý trong từng tình huống, nhất là khi xe khác bất ngờ cắt mặt hoặc phương tiện phía trước phanh gấp”, nhiều tài xế đặt vấn đề với Cục CSGT.

Tài xế Văn Tùng (Thái Nguyên) cũng cho rằng việc duy trì khoảng cách an toàn là cần thiết nhưng cần tính đến điều kiện giao thông thực tế.

Theo anh Tùng, vào giờ cao điểm hoặc trên những tuyến cao tốc có mật độ phương tiện lớn, việc duy trì khoảng cách 55 m liên tục không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Ở chiều ngược lại, nhiều tài xế cũng cho rằng việc siết chặt quy định là cần thiết, đặc biệt sau nhiều vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên các tuyến cao tốc.

Theo những tài xế này, việc giữ khoảng cách an toàn là cách quan trọng để hạn chế nguy cơ tai nạn liên hoàn. Tuy nhiên, khi xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cũng cần xem xét tình huống giao thông cụ thể.

8 vụ tai nạn do không giữ khoảng cách trên tuyến Pháp Vân - Nghi Sơn Theo Cục CSGT, từ đầu năm 2026 đến nay, tuyến Pháp Vân - Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương và 34 ô tô hư hỏng. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,17 tỷ đồng. Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 12h10 ngày 19/7/2026 tại Km279+500 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo biển số 86H-038.XX kéo rơ-moóc 86R-010.XX va chạm vào đuôi ô tô 89C-222.XX. Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với ô tô 30H-887.XX và đâm qua dải phân cách giữa đường. Ô tô 89C-222.XX bị đẩy về phía trước, tiếp tục va chạm liên hoàn với 7 ô tô khác. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, 11 ô tô hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 650 triệu đồng. Theo nguyên nhân sơ bộ được Cục CSGT thông tin, người điều khiển xe đầu kéo 86H-038.XX không giữ khoảng cách an toàn, dẫn tới va chạm và gây tai nạn liên hoàn. Từ những vụ việc này, Cục CSGT tiếp tục khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động hình thành thói quen giữ khoảng cách phù hợp, đặc biệt trên đường cao tốc. Trong khi việc xử lý bằng camera và phạt nguội được tăng cường, vấn đề được nhiều tài xế quan tâm không chỉ là mức phạt mà còn là cách cơ quan chức năng nhận diện, đánh giá những tình huống khoảng cách bị thu hẹp đột ngột do phương tiện khác cắt mặt, xe phía trước phanh gấp hoặc các yếu tố giao thông khách quan. Đây cũng là nội dung cần được hướng dẫn cụ thể để bảo đảm việc xử lý vi phạm vừa nghiêm minh, vừa sát với diễn biến thực tế trên đường cao tốc.