Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến hai tài xế bị thương và tuyến đường ùn tắc hơn 3h.

Chiều 20/11, trên đoạn cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) – Nghi Sơn (Thanh Hóa) thuộc cao tốc Bắc - Nam xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô gây ách tắc giao thông kéo dài.

Vào thời điểm nêu trên, khi các xe đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam chiều từ Nghệ An ra Hà Nội thì một xe tải tông vào phía sau một xe khách rồi tiếp tục tông hỏng một xe tải khác rồi lao xuống ruộng.

Chiếc xe khách 16 chỗ bị tông phía sau, chồm lên tông vào phía sau một xe tải đang chạy phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Văn phòng quản lý đường bộ II.2 (thuộc Khu Khu quản lý đường bộ II) cho biết, vụ tai nạn làm 4 xe bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương, đoạn hộ lan tôn cùng dải phân cách giữa cao tốc Bắc-Nam bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường cùng cơ quan chức năng phân luồng giao thông tránh ùn tắc kéo dài.

Tại hiện trường, 4 ôtô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường, hơn 10m tôn hộ lan bị đâm đổ. Sự cố khiến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc trên 3 tiếng.

Lực lượng chức năng phải mở dải phân cách để phân luồng xe về nút giao Quỳnh Mỹ, đồng thời điều xe cẩu di dời các phương tiện gặp nạn. Đến hơn 18h, hiện trường được giải phóng, giao thông thông suốt trở lại.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

