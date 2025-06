Tai nạn 2 người chết ở cao tốc, tài xế khai dừng xe để ngủ

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h20 ngày 16/6/2025, tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an thành phố tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung (quận Hà Đông) đã phát hiện đất thải rơi vãi kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

CSGT tổ chức thu dọn đất thải để bảo đảm an toàn giao thông.