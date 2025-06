Xử phạt tài xế gần 20 triệu vì làm rơi đất thải trên đường

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h20 ngày 16/6/2025, tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an thành phố tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung (quận Hà Đông) đã phát hiện đất thải rơi vãi kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

CSGT tổ chức thu dọn đất thải để bảo đảm an toàn giao thông.

Tổ công tác đã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức thu dọn đất thải, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, đồng thời triển khai truy vết. Đến khoảng 0h25’ ngày 17/6/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe tải đã làm rơi đất thải khi đang lưu thông.

Quá trình làm việc, anh N.V.N (SN 1988; trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã thừa nhận điều khiển ô tô tải BKS 29K-143.xx chở đất và để rơi vãi đất thải trên đường Quang Trung. Ngoài ra, tổ công tác cũng xác định xe tải trên chở hàng vượt quá tải trọng cho phép 44%, vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện (cá nhân) do để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm. Căn cứ theo quy định, tổng mức phạt tiền đối với lái xe và chủ xe gần 20 triệu đồng và trừ điểm trên Giấy phép lái xe.

Hành vi điều khiển phương tiện chở vật liệu quá tải, làm rơi vãi ra đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm. CATP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu phải thực hiện đúng quy định về tải trọng; xếp hàng, che chắn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

