Tái hiện chân thực cuộc chiến đấu cam go trong ‘Kế hoạch CM12’

Đạo diễn Trần Duy Linh cho biết, bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12” (điện ảnh CAND sản xuất) đã hoàn thành các cảnh quay và đang trong quá trình hậu kỳ.

Theo đạo diễn Duy Linh, các bối cảnh sử dụng tái hiện lại chuyên án lịch sử diễn ra từ năm 1980-1984 đều khá chân thực, vì được các cơ quan, ban ngành hết sức hỗ trợ, cho phép đoàn làm phim được tác nghiệp tại trụ sở làm việc của Bộ Công an phía Nam, khu vực đài phát tín hiệu của cơ quan kỹ thuật nghiệp vụ, trại giam cũ của ngành...

Với sự hỗ trợ của các đơn vị công an, quân đội, phim sử dụng số lượng lớn vũ khí, phương tiện và đạo cụ sát với thực tế thập niên 1980, đem lại không khí lịch sử chân thực cho người xem.

Đoàn làm phim ‘Kế hoạch CM12’ sau một cảnh quay tại Hòn Đá Bạc, Cà Mau. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Đồng thời, đoàn làm phim cũng được các địa phương ủng hộ rất tích cực. “Khi đoàn về quay tại các bối cảnh cửa sông Ông Đốc, Hòn Đá Bạc (Cà Mau), bà con nhân dân vẫn nhắc lại các câu chuyện về thời gian diễn ra chuyên án, về những nhân vật lịch sử có đóng góp to lớn cho thành công của kế hoạch, như chú Hai Tân (Anh hùng LLVTND Nguyễn Phước Tân), Hai Thế (Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế), Mười Lắm (Anh hùng LLVTND Hồ Viết Lắm)...”, chị Nhân Sơn, cán bộ Điện ảnh CAND, tổ chức sản xuất phim “Kế hoạch CM12”, xúc động nhắc lại.

Nhiều địa điểm quan trọng của chuyên án cũng được tái hiện sống động như Trại giam Cây Dừa (Cà Mau), hoặc trại tị nạn ở Thái Lan, cảng xuất phát của lực lượng phản động tại Thái Lan hay mật khu của tổ chức phản động đều được phục dựng ngay tại Cần Giờ, Long Hải (TP HCM).

Đạo diễn Trần Duy Linh cũng khẳng định, sau hơn 40 năm, rất nhiều hình ảnh, bối cảnh, vật dụng đã có sự thay đổi, nhưng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện nay, đoàn phim đã úng dụng hiệu quả các công nghệ mới nhất để khắc phục những điều này.

Đồng đạo diễn Phạm Trung Hiếu dành rất nhiều lời khen ngợi cho chuyên viên kỹ thuật Nguyễn Bá Thành, người cũng vừa thực hiện thành công phần xử lý hình ảnh cho phim điện ảnh “Hẹn em ngày nhật thực”. “Anh Thành đã ứng dụng đồng thời 3 công nghệ gồm Kỹ xảo hình ảnh bằng máy tính (CGI), Hiệu ứng hình ảnh bằng máy tính (VFX) và Trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những hình ảnh vừa đẹp, vừa chân thực. Nếu trước đây, việc sử dụng CGI và VFX tốn rất nhiều thời gian và chi phí, thì hiện nay, bằng việc ứng dụng AI, cả thời gian và chi phí đều được giảm đi rất nhiều lần. Nhờ đó, hình ảnh được phục dựng trong phim ‘Kế hoạch CM12’ không những chân thật mà còn rất đẹp, khán giả có thể thấy rõ điều đó khi xem phim”, đạo diễn Trung Hiếu tiết lộ.

Bộ phim “Kế hoạch CM12” do Ðiện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Phim được chính các nhân chứng lịch sử, những lãnh đạo ngành công an trực tiếp chỉ đạo, tham gia chuyên án lịch sử diễn ra từ năm 1981-1984, làm cố vấn, góp ý từng chi tiết. Diễn xuất của các nhân vật công an như Bộ trưởng Phạm Chiến (lấy nguyên mẫu từ Bộ nội vụ Phạm Hùng, do diễn viên Linh Trung thủ vai), Thứ trưởng Cao Minh Chánh (được xây dựng từ nguyên mẫu Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, do diễn viên Quốc Tân thủ vai), Hai Phước (lấy nguyên mẫu từ Anh hùng LLVTND Nguyễn Phước Tân, do Huỳnh Phước An thủ vai), Hai Thế (nguyên mẫu là Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế, do Ngô Thành Tá đóng)… đều được các đạo diễn và đoàn làm phim đánh giá rất cao.

Bên cạnh đó, tuyến nhân vật phản diện do các diễn viên có kinh nghiệm đảm trách, như Huy Khánh, vào vai đối tượng phản động cầm đầu Lê Quốc Túy, Dương Hoàng Anh, vai đối tượng Mai Văn Hạnh... đều đã nhập vai xuất sắc, dẫn dắt mạch chuyện lôi cuốn, hấp dẫn.

Sau khi hoàn thành giai đoạn hậu kỳ, phim sẽ được phát sóng phục vụ khán giả trên các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia, các đài truyền hình địa phương và nền tảng OTT./.