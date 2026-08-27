Suýt phải cắt chân sau nhiều lần phẫu thuật vì bỏ sót lao xương

Chẩn đoán đúng căn nguyên giúp các bác sĩ kiểm soát nhiễm trùng, tái tạo xương và bảo tồn thành công chân phải cho người bệnh.

Xương bị phá hủy nghiêm trọng sau nhiều lần phẫu thuật

Anh C., 43 tuổi, quốc tịch Campuchia, bị tai nạn trong một chuyến du lịch cùng gia đình, dẫn đến gãy hai xương cẳng chân phải. Người bệnh được phẫu thuật kết hợp xương tại cơ sở y tế.

Tuy nhiên, sau mổ, vết thương liên tục rỉ dịch, đau nhức và tái phát nhiễm trùng. Anh phải trải qua nhiều lần phẫu thuật xử trí, đồng thời tiếp tục điều trị tại nhiều cơ sở y tế chuyên sâu, từ Phnom Penh đến TP Hồ Chí Minh.

Dù được điều trị kéo dài, tình trạng nhiễm trùng vẫn không cải thiện. Xương ngày càng bị phá hủy, khả năng đi lại suy giảm nghiêm trọng. Sau nhiều tháng điều trị không hiệu quả, người bệnh được tư vấn nguy cơ phải cắt cụt chân để kiểm soát nhiễm trùng.

Khi đến Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh sau khi thăm khám và xem lại toàn bộ hồ sơ điều trị, BS.CKII Phạm Công Thiện nhận định đây là tình trạng nhiễm trùng xương nặng kéo dài. Ê-kíp xây dựng kế hoạch điều trị theo nhiều giai đoạn, với mục tiêu trước tiên là kiểm soát triệt để ổ nhiễm trùng, bảo tồn tối đa phần xương còn lành, sau đó tái tạo vùng xương tổn thương và phục hồi chức năng chi thể.

Ở lần phẫu thuật đầu tiên tại bệnh viện, toàn bộ mô viêm và phần xương hoại tử được cắt bỏ. Vùng khuyết xương sau đó được đặt một khối xi măng pha kháng sinh. Vật liệu này giúp đưa kháng sinh trực tiếp đến ổ nhiễm trùng, đồng thời đóng vai trò giá đỡ tạm thời trong quá trình điều trị và tái tạo xương.

Phát hiện lao xương, thay đổi toàn bộ hướng điều trị

Điểm quyết định trong ca bệnh không chỉ nằm ở phẫu thuật mà ở việc tìm được căn nguyên thực sự của tình trạng viêm kéo dài.

Nhận thấy diễn tiến bệnh không điển hình so với viêm xương thông thường, BS.CKII Phạm Công Thiện chủ động lấy nhiều mẫu mô gửi xét nghiệm vi sinh và giải phẫu bệnh.

Kết quả cho thấy người bệnh mắc lao xương vùng cổ chân. Đây là bệnh lý hiếm gặp và có thể bị nhầm lẫn với viêm xương do các loại vi khuẩn thông thường.

Phát hiện này khiến chiến lược điều trị được thay đổi. Bên cạnh kiểm soát nhiễm trùng và xử trí tổn thương xương, người bệnh được điều trị thuốc kháng lao theo phác đồ phù hợp, tạo điều kiện để tiếp tục các bước tái tạo xương và bảo tồn chi.

Từ cuối năm 2025 đến nay, người bệnh đã trải qua 5 đợt điều trị liên tiếp. Sau từng giai đoạn, các bác sĩ đánh giá lại tình trạng nhiễm trùng, khả năng hồi phục của xương và đáp ứng điều trị trước khi quyết định bước can thiệp tiếp theo.

Khi các chỉ số viêm ổn định, điều kiện tại chỗ cho phép, ê-kíp tiến hành phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh nội tủy nhằm tái lập độ vững chắc của xương, tạo nền tảng cho quá trình liền xương và phục hồi vận động.

Sau quá trình điều trị phối hợp giữa ngoại khoa, nội khoa và theo dõi lâu dài, người bệnh đã bảo tồn thành công chi thể, tránh được nguy cơ cắt cụt chân từng được tiên lượng.

Hiện vết thương ổn định, xương tiến triển liền tốt. Người bệnh tiếp tục tập phục hồi chức năng để từng bước trở lại sinh hoạt bình thường.

BS.CKII Phạm Công Thiện cảnh báo, khi tình trạng nhiễm trùng sau phẫu thuật kết hợp xương kéo dài, vết thương xử trí nhiều lần nhưng không lành hoặc liên tục tái phát, bác sĩ cần chủ động tìm kiếm căn nguyên thay vì chỉ tập trung điều trị nhiễm khuẩn.

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