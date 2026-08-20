Cắt toàn bộ xương đùi, thay xương nhân tạo để giữ chân cho người bệnh ung thư

Người bệnh 59 tuổi mắc ung thư xương đùi kèm gãy xương bệnh lý được cắt toàn bộ xương đùi và thay bằng xương nhân tạo.

Bài toán kép: kiểm soát ung thư và tái tạo chức năng

Các bác sĩ Khoa Ngoại Cơ xương khớp, Bệnh viện K vừa thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ xương đùi phải, thay toàn bộ xương đùi nhân tạo và thay khớp gối bản lề cho người bệnh N.H.K., nam, 59 tuổi, mắc ung thư xương đùi phải đoạn 1/3 giữa kèm gãy xương bệnh lý.

Trước đó, người bệnh đã được phẫu thuật u xương đùi phải và chuyển đến Bệnh viện K để tiếp tục đánh giá, điều trị. Khi nhập viện, người bệnh đau âm ỉ, chi dưới bên phải gần như bất động.

Các bác sĩ hội chẩn ca bệnh trước khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau thăm khám, đánh giá tổn thương và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ nhận định người bệnh cần một cuộc phẫu thuật lớn nhằm kiểm soát tổn thương ung thư, đồng thời tái tạo hệ thống xương - khớp để tạo điều kiện phục hồi chức năng chi thể.

Phương án được lựa chọn là cắt toàn bộ xương đùi phải, thay toàn bộ xương đùi phải và thay khớp gối bản lề. Ca mổ do ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh, Trưởng khoa Ngoại Cơ xương khớp; ThS.BSNT Hoàng Lê Minh, Phó Trưởng khoa Ngoại Cơ xương khớp, cùng ê-kíp thực hiện.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh, đây là phẫu thuật lớn và phức tạp trong điều trị ung thư cơ xương khớp. Với tổn thương ác tính ở xương đùi, phẫu thuật không chỉ nhằm lấy bỏ phần xương mang bệnh mà còn phải tuân thủ nguyên tắc điều trị ung thư, kiểm soát tổn thương và nguy cơ tái phát tại chỗ, đồng thời tính toán phương án tái tạo phù hợp.

Xương đùi là cấu trúc chịu lực quan trọng, nối khớp háng với khớp gối. Vì vậy, khi phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi, các bác sĩ đồng thời phải giải quyết bài toán tái tạo một trục vận động mới, bảo đảm độ ổn định của hệ thống khớp và tạo điều kiện để người bệnh phục hồi chức năng sau mổ.

Ở trường hợp này, mục tiêu kiểm soát ung thư và bảo tồn chức năng chi thể được đặt ra song song. Việc thay toàn bộ xương đùi nhân tạo kết hợp thay khớp gối bản lề giúp tái tạo lại cấu trúc chịu lực, qua đó tạo nền tảng cho quá trình tập phục hồi chức năng.

Phẫu thuật thành công, tiếp tục hành trình phục hồi

Các chuyên gia cơ xương khớp, bệnh viện K cho biết, trong điều trị ung thư cơ xương khớp, đặc biệt với những tổn thương cần cắt bỏ một phần lớn hoặc toàn bộ xương, kiểm soát bệnh và duy trì chức năng chi thể là hai mục tiêu quan trọng.

Với người bệnh N.H.K., cuộc phẫu thuật đã hoàn tất, song điều trị chưa dừng lại ở phòng mổ. Người bệnh cần tiếp tục được theo dõi, điều trị ung thư theo chỉ định và phục hồi chức năng trong thời gian tới.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong các trường hợp ung thư xương cần phẫu thuật cắt bỏ rộng, bảo tồn chi thể chỉ là bước đầu. Người bệnh còn cần quá trình điều trị ung thư và phục hồi chức năng lâu dài để từng bước lấy lại khả năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

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