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Xã hội

Sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hiện ra sao?

Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tối 8/6, hai người bị thương nặng được phẫu thuật khẩn cấp, sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Nguyễn Hinh

Sáng 9/6, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua xã Trạm Thản (Phú Thọ) đã được cấp cứu, điều trị kịp thời.

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Một bệnh nhân bị thương đựơc phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Theo thống kê, có 15 người bị ảnh hưởng, cần can thiệp y tế. Tất cả được tiếp nhận, sơ cấp cứu ban đầu tại Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Chân Mộng trước khi chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đáng chú ý, có 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng được chỉ định hồi sức tích cực và phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa các ê-kíp cấp cứu, gây mê hồi sức và ngoại khoa, các ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công.

Hiện cả hai bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi sát tại khoa hồi sức.

Đối với các nạn nhân còn lại, sau khi thăm khám và đánh giá toàn diện, nhiều trường hợp chỉ bị xây xát, chấn thương phần mềm hoặc sang chấn nhẹ. Các bệnh nhân được xử lý vết thương, điều trị giảm đau, sử dụng kháng sinh dự phòng; một số trường hợp đã được cho về nhà theo dõi.

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Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều người bị thương.

Theo bệnh viện, các bệnh nhân đang điều trị hiện đều có diễn biến ổn định, tiên lượng tốt. Nếu không xuất hiện bất thường, nhiều trường hợp có thể được xuất viện trong vòng 1-2 ngày tới.

Trước đó, khoảng gần 19h ngày 8/6, trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua xã Trạm Thản xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe khách và một xe tải trong điều kiện mưa lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

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