Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe khách và một xe tải trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến 2 người bị thương, phương tiện hư hỏng.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 19h hôm nay, 8/6, trên cao tốc Tuyên Quang - Phọ đoạn qua xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ.

Vụ tai nạn xảy ra giữa hai xe khách và một xe tải khiến trong điều kiện thời tiết mưa to đã 2 người bị thương và nhiều người khác bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), bệnh viện đã điều nhiều xe cứu thương tới hiện trường hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân bị thương. Các nạn nhân được đưa về cơ sở y tế điều trị, trong đó có 2 người cần điều trị chuyên sâu.

Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc kéo dài.

Một số bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.