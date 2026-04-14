Hà Nội

Phú Thọ phân luồng xe dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Mạnh Hưng

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Phương án được triển khai nhằm giảm áp lực cho các trục chính, đặc biệt tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc trong dịp cao điểm lễ hội.

Ảnh minh họa.

Đối với các phương tiện không tham gia Lễ hội, đặc biệt là ô tô chở hàng hóa có trọng tải từ 3.500kg trở lên lưu thông trên Quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hướng từ Tuyên Quang, Lào Cai đi Hà Nội, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng theo các phương án sau:

Phương án 1:

Các phương tiện đi theo lộ trình: Quốc lộ 2 - đường Hùng Vương (phường Phú Thọ) - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc xuống các nút IC3, IC4, IC6.

Chiều ngược lại di chuyển tương ứng.

Phương án 2:

Từ Quốc lộ 2 đến Km74+700, rẽ phải vào Tỉnh lộ 325 - ngã ba Tiên Kiên rẽ phải vào Quốc lộ 32C - Quốc lộ 32C tránh Việt Trì - qua cầu Văn Lang hoặc cầu Hạc Trì để đi Hà Nội.

Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang, Lào Cai di chuyển ngược lại.

Phương án 3:

Từ Quốc lộ 2 đến Km71+800 (ngã ba Then), rẽ trái vào Tỉnh lộ 323C - Tỉnh lộ 323 - đường Âu Cơ - cầu Vĩnh Phú đi Hà Nội.

Hoặc di chuyển theo tuyến Âu Cơ – Hùng Vương – cầu Hạc Trì để vào Hà Nội.

Chiều ngược lại tổ chức tương tự.

Phương án 4:

Từ Tuyên Quang đi theo cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - đường Hồ Chí Minh - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc các nút IC3, IC4, IC6.

Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang di chuyển theo hướng ngược lại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý xe khách vi phạm vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.
#Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 #Công an Phú Thọ #Phú Thọ #Giỗ Tổ Hùng Vương #phân luồng #giao thông

Bắt nóng đối tượng truy nã khi chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài

Đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Đắk Lắk khi đang chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài.

Ngày 14/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng (SN 2004, trú xã Minh Hợp, Nghệ An).

Đối tượng Trương Quyết Thắng tại cơ quan Công an.
Phú Thọ bắt giữ đối tượng trốn nã gần 40 năm

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân (SN 1959, xã Vĩnh Chân, Phú Thọ) trốn nã sau gần 40 năm.

Theo hồ sơ, năm 1986, Cù Ngọc Tân bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Thanh Hà (cũ), đầu năm 1987, đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã.

Trong gần 40 năm lẩn trốn, Cù Ngọc Tân di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trong thời gian này, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật dưới các tên gọi khác nhau, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Triệu tập nhóm đánh nhau gây náo loạn trước cổng trường ở TP HCM

Công an đã triệu tập nhóm người ẩu đả trước cổng Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TP HCM) gây mất an ninh trật tự.

Liên quan thông tin “nhóm người đánh nhau trước mặt nhiều học sinh, phụ huynh ở TP HCM”, ngày 14/4, Công an phường Chợ Lớn cho biết vừa triệu tập 5 thanh thiếu niên và tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi liên quan.

Nhóm người đánh nhau trước cổng trường bị công an làm việc
