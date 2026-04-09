Bị lừa 580 triệu đồng vì tin “chạy án” giảm tội cho chồng

Tin lời “lo việc” giảm án sau tai nạn giao thông, một gia đình ở Phú Thọ đã bị chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí (43 tuổi, trú xã Vĩnh Hưng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tố giác của chị T.T.A.T (trú xã Vĩnh Thành). Chị cho biết tháng 5/2024, chồng chị là anh K.D.D gây tai nạn giao thông tại xã Nguyệt Đức, thiệt hại lớn về tài sản.

Cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng với Nguyễn Thị Chí.

Khi vụ việc đang được giải quyết, khoảng tháng 10/2024, chị T. liên hệ Nguyễn Thị Chí nhờ “lo việc” nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho chồng.

Dù không có chức năng, quyền hạn hay quan hệ với người tiến hành tố tụng, Chí vẫn đưa thông tin gian dối, tự nhận có thể “chạy án”, chuyển lỗi, giảm trách nhiệm và tác động để bảo hiểm chi trả.

Tin tưởng, gia đình đã nhiều lần chuyển tổng cộng 580 triệu đồng. Kết quả xác minh cho thấy sau khi nhận tiền, Chí chỉ dùng 30 triệu đồng thuê luật sư, hơn 50 triệu đồng nộp bồi thường và án phí, còn lại gần 500 triệu đồng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Khi vụ án được xét xử, anh K.D.D vẫn bị tuyên 4 năm tù. Gia đình yêu cầu trả lại tiền nhưng không được đáp ứng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Chí có dấu hiệu gian dối ngay từ đầu, đồng thời trong quá trình làm việc còn quanh co, khai báo không trung thực. Nhà chức trách đã khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét nơi ở để phục vụ điều tra.

Công an khuyến cáo người dân không tin vào các lời hứa “chạy án”, “lo lót”, “xin xỏ”. Khi gặp vướng mắc pháp lý, cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn đúng quy định, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Lừa đổi ngoại tệ online, thanh niên ở Lâm Đồng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Đăng tin đổi tiền USD, AUD với tỷ giá hấp dẫn trên mạng xã hội, Nguyễn Gia Hoàng đã lừa 3 nạn nhân chuyển tiền, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Gia Hoàng (SN 1999, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, từ năm 2024 đến 2025, Hoàng thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội các thông tin nhận đổi tiền Việt Nam sang USD, AUD… với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh chóng.

Ngăn lừa đảo qua mạng, người đàn ông ở Phú Thọ thoát mất 40 triệu

Nhận cuộc gọi giả danh công an yêu cầu chuyển tiền, một người dân ở xã Hùng Việt suýt mất 40 triệu đồng nhưng được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hùng Việt vừa phối hợp Quỹ Tín dụng Phú Lạc ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 40 triệu đồng.

can-bo-cong-an-xa-hung-viet-tuyen-truyen-giai-thich-cho-ong-l-v-v-ve-thu-doan-cua-doi-tuong-lua-dao.jpg
Cán bộ Công an giải thích cho ông V về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Khoảng 10h ngày 18/3, quỹ tín dụng phát hiện ông L.V.V (73 tuổi, trú khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển khoản theo yêu cầu của người lạ, nên báo công an.

Theo trình bày, hai tiếng trước đó, ông V. nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, thông báo ông liên quan đến một vụ án lừa đảo. Người này yêu cầu ông rút toàn bộ 40 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản mang tên Đặng Hoàng Sơn tại một ngân hàng.

Để gây sức ép, đối tượng liên tục đe dọa sẽ cho lực lượng đến bắt nếu không làm theo, đồng thời hướng dẫn cách trả lời khi có người khác hỏi. Lo sợ, ông V. đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền.

Nhận tin báo, Công an xã Hùng Việt nhanh chóng có mặt, trấn an và giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng. Lực lượng công an khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi làm việc.

Sau khi được giải thích, ông V. dừng giao dịch, tránh được việc chuyển tiền cho kẻ gian. Ông cho biết rất may được nhân viên quỹ tín dụng và công an phát hiện, hỗ trợ kịp thời.

Công an địa phương khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cán bộ điều tra, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

