Bị lừa 580 triệu đồng vì tin “chạy án” giảm tội cho chồng

Tin lời “lo việc” giảm án sau tai nạn giao thông, một gia đình ở Phú Thọ đã bị chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí (43 tuổi, trú xã Vĩnh Hưng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tố giác của chị T.T.A.T (trú xã Vĩnh Thành). Chị cho biết tháng 5/2024, chồng chị là anh K.D.D gây tai nạn giao thông tại xã Nguyệt Đức, thiệt hại lớn về tài sản.

Cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng với Nguyễn Thị Chí.

Khi vụ việc đang được giải quyết, khoảng tháng 10/2024, chị T. liên hệ Nguyễn Thị Chí nhờ “lo việc” nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho chồng.

Dù không có chức năng, quyền hạn hay quan hệ với người tiến hành tố tụng, Chí vẫn đưa thông tin gian dối, tự nhận có thể “chạy án”, chuyển lỗi, giảm trách nhiệm và tác động để bảo hiểm chi trả.

Tin tưởng, gia đình đã nhiều lần chuyển tổng cộng 580 triệu đồng. Kết quả xác minh cho thấy sau khi nhận tiền, Chí chỉ dùng 30 triệu đồng thuê luật sư, hơn 50 triệu đồng nộp bồi thường và án phí, còn lại gần 500 triệu đồng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Khi vụ án được xét xử, anh K.D.D vẫn bị tuyên 4 năm tù. Gia đình yêu cầu trả lại tiền nhưng không được đáp ứng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Chí có dấu hiệu gian dối ngay từ đầu, đồng thời trong quá trình làm việc còn quanh co, khai báo không trung thực. Nhà chức trách đã khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét nơi ở để phục vụ điều tra.

Công an khuyến cáo người dân không tin vào các lời hứa “chạy án”, “lo lót”, “xin xỏ”. Khi gặp vướng mắc pháp lý, cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn đúng quy định, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

