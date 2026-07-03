Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sức khỏe 2 nạn nhân bị tài xế ô tô tông trúng rồi bỏ chạy ở Lào Cai

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Xuân Chiều bị vỡ xương trán, xương gò má; anh Trần Ngọc Minh bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn, vỡ phức tạp khung chậu.

Bảo Ngân

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ tài xế ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường, xảy ra tại phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai).

a1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế ô tô trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1967, trú tại tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30H-159.86. Hai nạn nhân lần lượt là anh Phạm Xuân Chiều (sinh năm 1989) và anh Trần Ngọc Minh (sinh năm 1985), cùng trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

a1.jpg
Lực lượng Công an khám nghiệm phương tiện gây tai nạn.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn khiến anh Phạm Xuân Chiều bị vỡ xương trán, xương gò má; anh Trần Ngọc Minh bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn và vỡ phức tạp khung chậu.

Công an xác định, trước đó khoảng 21h40 ngày 1/7/2026, tại khu vực trước số nhà 1480, đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường (phường Cam Đường) ông Nguyễn Văn Thắng lái xe ô tô biển số nêu trên lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường. Do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe ô tô lao lên vỉa hè, đâm vào anh Phạm Xuân Chiều và anh Trần Ngọc Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, truy tìm người điều khiển phương tiện.

a2.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan Công an.

Lực lượng Công an đã thu giữ chiếc xe ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên người này đã rời khỏi nơi cư trú. Đến khoảng 7h30 ngày 2/7/2026, sau khi được lực lượng Công an vận động, ông Nguyễn Văn Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy người này không có nồng độ cồn, test nhanh ma túy âm tính; lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu để giám định theo quy định.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xe khách đi sai làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

#Lào Cai #vụ tai nạn ở Lào Cai #Lào Cai #tai nạn #xe ô tô #công an

Bài liên quan

Xã hội

Xe khách va chạm xe máy trên Quốc lộ 1A, 2 người tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), khiến 2 người tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 3h40 ngày 3/7, tại Km587 Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), xe khách mang BKS 81H-042.5x lưu thông theo hướng Nam - Bắc xảy ra va chạm với một xe máy (chưa xác định được biển kiểm soát, danh tính nạn nhân) đang di chuyển theo hướng ngược lại.

a6-1783037721731411178904.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Lào Cai xác minh tài xế ô tô tông 2 người rồi bỏ chạy

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 2/7, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

a1.jpg
Chiếc xe ô tô được cho là tông hai người bị thương, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có rủi ro cao trong 6 lĩnh vực gồm giáo dục, dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng và giao thông vận tải.