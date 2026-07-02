CSGT Lào Cai xác minh tài xế ô tô tông 2 người rồi bỏ chạy

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 2/7, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe ô tô được cho là tông hai người bị thương, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/7, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp nhận tin báo của người dân về việc, khoảng 21h40 cùng ngày, trước số nhà 1480 đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai), ô tô mang biển kiểm soát 30H-159.XX đi theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường bất ngờ lao lên vỉa hè.

Chiếc xe va chạm với anh P.X.C. (SN 1989, trú tại số nhà 1480 đường Trần Phú) đang đứng trên vỉa hè và anh T.N.M. (SN 1985, trú tại số nhà 1482 đường Trần Phú) đang ngồi trên vỉa hè.

Sau vụ việc, tài xế liên quan rời khỏi hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân bị thương.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy tìm phương tiện liên quan. Chỉ sau khoảng 20 phút, tổ công tác xác định được ô tô mang biển kiểm soát 30H-159.XX chủ phương tiện là ông N.V.T. (SN 1967, trú đường Hoàng Quốc Việt, tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định người điều khiển phương tiện cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

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