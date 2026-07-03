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Xã hội

Xe khách va chạm xe máy trên Quốc lộ 1A, 2 người tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), khiến 2 người tử vong thương tâm.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 3h40 ngày 3/7, tại Km587 Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), xe khách mang BKS 81H-042.5x lưu thông theo hướng Nam - Bắc xảy ra va chạm với một xe máy (chưa xác định được biển kiểm soát, danh tính nạn nhân) đang di chuyển theo hướng ngược lại.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi trên xe máy tử vong, còn 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng

Nhận được tin báo, lực lượng của Hạt Quản lý đường bộ Đèo Ngang đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm lưu thông trên tuyến và phục vụ công tác khám nghiệm.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm video người đàn ông bị xe tải tông tử vong khi băng qua Quốc lộ 1A.
#Hà Tĩnh #tai nạn #giao thông #tử vong #Quốc lộ 1A

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