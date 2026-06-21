[SPOTLIGHT] "Đồ nghề số hóa" tác nghiệp của phóng viên: Từ hiện trường tới Newsroom

[SPOTLIGHT] Từ Net Zero đến Việt Nam Xanh: Tái định hình nền kinh tế
Việt Nam chuyển đổi xanh từ cam kết Net Zero tại COP26 đến chính sách phát triển bền vững, mở ra giai đoạn mới cho nền kinh tế quốc gia.
Từ chiếc smartphone trong tay tới newsroom kết nối đám mây, công nghệ số đang thay đổi sâu sắc cách phóng viên thu thập, xử lý và xuất bản thông tin.
Việt Nam chuyển đổi xanh từ cam kết Net Zero tại COP26 đến chính sách phát triển bền vững, mở ra giai đoạn mới cho nền kinh tế quốc gia.
Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.
Thế giới đang bước vào một thời đại mà vị thế của các quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực làm chủ và kiến tạo công nghệ.
Chuyển đổi số và AI đang cách mạng hóa ngành báo chí, nâng cao hiệu quả và đổi mới phương pháp sản xuất nội dung.
Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bài viết tổng hợp các dấu mốc quan trọng của VUSTA từ 2020 đến 2025, thể hiện vai trò kết nối trí thức và phát huy khoa học kỹ thuật.
Khám phá cách văn hóa và bản sắc tạo nên sức mạnh mềm của Việt Nam trong thời đại cạnh tranh toàn cầu.
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, các ý kiến phản biện khoa học không chỉ góp phần làm rõ cơ sở
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh.
Từ trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu lớn, những công cụ mới đang định hình lại cách nhà báo thu thập, kiểm chứng và kể chuyện trong thế kỷ 21.
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026.
Sự chuyển dịch của cả hệ thống chính trị cũng như của nghề báo đã khiến nhiều nhà báo lâu năm phải "học lại nghề" để thích nghi.
Dòng xe máy số Honda Biz 125 2026 chạy được xăng Ethanol, vừa được tung ra thị trường, mang trải nghiệm lái thú vì đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày tiện ích.
MG4 Urban đã có mặt tại nhiều thị trường Đông Nam Á, chính vì thế mẫu xe này nhiều khả năng cũng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần.
Rolls-Royce vừa ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy đặc biệt màu xanh ngọc lục bảo, nhằm vinh danh chiến thắng tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy 1906.
Trước thời điểm ra mắt toàn cầu vào 23/6 tới, mẫu SUV điện cấu hình 7 chỗ Skoda Peaq 2027 đã hoàn thành chuỗi thử nghiệm khắt khe khi vượt qua 1,5 triệu km.
Audi Q3 2026 mới ra mắt tại Việt Nam đã được "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài và đem tới nhiều công nghệ, xu hướng thiết kế mới nhất từ hãng xe sang Đức.
Trong nỗ lực nâng cao mức độ an toàn đối với xe năng lượng mới (NEV), Trung Quốc sẽ đưa vào áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia mới từ ngày 1/7/2026.
Toyota được cho là đang xem xét phát triển một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên phong cách sống, nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Bài viết tổng hợp các dấu mốc quan trọng của VUSTA từ 2020 đến 2025, thể hiện vai trò kết nối trí thức và phát huy khoa học kỹ thuật.
Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vai trò báo chí trong thời đại số.
Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh.
Từ trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu lớn, những công cụ mới đang định hình lại cách nhà báo thu thập, kiểm chứng và kể chuyện trong thế kỷ 21.
Khám phá vai trò của các cơ quan báo chí trong cuộc đua làm chủ hạ tầng số và ảnh hưởng đến tương lai truyền thông.
Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Thế giới đang bước vào một thời đại mà vị thế của các quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực làm chủ và kiến tạo công nghệ.
Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
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