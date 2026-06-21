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[SPOTLIGHT] "Đồ nghề số hóa" tác nghiệp của phóng viên: Từ hiện trường tới Newsroom

Từ chiếc smartphone trong tay tới newsroom kết nối đám mây, công nghệ số đang thay đổi sâu sắc cách phóng viên thu thập, xử lý và xuất bản thông tin.

PV
#Công nghệ số trong báo chí #Công cụ phóng viên hiện đại #Chuyển đổi phương tiện truyền thông #Sử dụng smartphone trong tác nghiệp #Xu hướng báo chí kỹ thuật số

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