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[SPOTLIGHT] Điện cao điểm chuyển sang tối: Doanh nghiệp nào chịu ảnh hưởng?

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[SPOTLIGHT] Điện cao điểm chuyển sang tối: Doanh nghiệp nào chịu ảnh hưởng?

Bộ Công Thương chuyển khung giờ cao điểm điện sang tối, ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp sản xuất và ngành dịch vụ.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển khung giờ cao điểm điện #Ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất #Tác động ngành nhà hàng khách sạn #Chính sách điện năng mới #Chuyển đổi sử dụng điện

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