Hôm nay khai hội Xuân Yên Tử 2024

Lễ hội Yên Tử được tổ chức nhằm tôn vinh những công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông - người có công sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm.

Du khách đổ về Yên Tử để khai hội.

Để chuẩn bị lễ hội, chính quyền TP. Uông Bí đã tập trung tu bổ, quy hoạch khang trang, rộng rãi, hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe, nội viện các chùa đều được chỉnh trang; hệ thống điện chiếu sáng, biển chỉ dẫn, lan can; phương án phân luồng di chuyển một chiều lên, xuống đều được bố trí hợp lý, an toàn để đông đảo du khách có thể thư thái thưởng ngoạn.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ mùng 1 đến mùng 8 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Yên Tử đã đón 125.889 lượt khách, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2023; đặc biệt, ngày mùng 8 Tết, lượng khách tăng 113% so với năm 2023 và tăng 186% so với năm 2019 (giai đoạn trước khi có dịch COVID-19).

"Từ 30 Tết đến nay, chúng tôi đã thường trực tại khu di tích bảo đảm các hoạt động lễ hội và công tác bảo vệ rừng. Ngoài khai hội mùng 10 tháng Giêng, trong 3 tháng lễ hội mùa xuân, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Uông Bí và các lực lượng chức năng đảm bảo ANTT, TTATGT, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, y tế, CNCH, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng đúng quy định pháp luật, qua đó đón khách về hành hương lễ Phật được an toàn nhất", ông Dũng thông tin.