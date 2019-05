Người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ: Công an đề nghị không đăng tải clip

Liên quan đến sự việc người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ trong thang máy tại khu chung cư Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội), tối 25.5 vừa qua, tại khu chung cư này đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện công an quận Thanh Xuân, ban quản lý toà nhà Aden, ban quản trị chung cư Imperia Garden, gia đình người bị hại và đại diện cư dân.

Liên tiếp sàm sỡ

Tại buổi họp, công an quận Thanh Xuân đã thông tin về quá trình xử lý của cơ quan điều tra, các phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên theo đúng quy trình điều tra, quy định pháp luật.

Đối tượng người Hàn Quốc bị tố sàm sỡ (ảnh cắt trong clip) và chung cư xảy ra sự việc.

Theo đó, Công an quận Thanh Xuân đã xác minh đối tượng có hành vi sàm sỡ 2 phụ nữ tại thang máy tòa B, chung cư Imperia Garden tên là K.D.W- quốc tịch Hàn Quốc (36 tuổi). Người này hiện đang làm việc tại một công ty tại tỉnh Hưng Yên.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan công an cho biết: Sự việc xảy ra vào hồi 17h50, ngày 19.5.2019 tại thang máy toà nhà B- chung cư Imperia Garden.

Trong thang máy, đối tượng K.D.W liên tục đứng sát vào người chị T, dù chị này di chuyển vị trí nhiều lần. Khi chị T đang đi ra khỏi thang máy, K.D.W đã dùng tay bóp mông phải chị T. Chị T tức giận thì K.D.W bấm đóng cửa thang máy.

K.D.W đi nhầm tầng, nên quay lại thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, K.D.W đi vào thì gặp một cháu bé (sau đó đã được xác định vừa tròn 16 tuổi trong ngày 19.5.2019), đối tượng này tiếp tục có hành động bóp phần mông cháu bé. K.D.W còn hỏi cháu bé bao nhiêu tuổi, học lớp mấy. Chỉ đến khi cháu bé chỉ tay lên camera an ninh trong thang máy, đối tượng mới sợ hãi bỏ đi.

Hai gia đình có người bị hại đã đến công an phường Thanh Xuân Trung trình báo. Công an phường đã báo công an quận Thanh Xuân, phối hợp đội hình sự, đội an ninh phối hợp truy xét. Đến ngày 20.5, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng K.D.W.

Không đăng tải clip

Theo cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận mình có hành vi "không chuẩn mực" do uống rượu say. Đồng thời có nguyện vọng muốn gặp gỡ hai gia đình để xin lỗi, đơn đề nghị xin lỗi của K.D.W đã gửi cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra sẽ đứng ra sắp xếp buổi xin lỗi nếu hai gia đình nạn nhân đồng ý.

Do đây là vụ việc liên quan đến người nước ngoài, nên công an quận Thanh Xuân đang làm thủ tục bàn giao cho Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết.

Tại cuộc họp, có ý kiến đặt vấn đề nhiều cư dân Imperia Garden muốn công khai clip ghi lại hành vi sàm sỡ trong thang máy, để cảnh báo người dân. Lý do là đối tượng đến thời điểm đó vẫn chưa bị "trục xuất' khỏi c hung cư Imperia Garden và có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Tuy nhiên, đại diện công an quận Thanh Xuân đề nghị trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra thì các bên liên quan không cung cấp, đăng tải các hình ảnh, video/clip với bất kỳ hình thức nào. Tránh phát tán clip để ảnh hưởng đến nạn nhân, ảnh hưởng đến quá trình điều tra hoặc dẫn đến hành động tiêu cực của đối tượng.

Theo thông báo của Ban Quản lý tòa nhà, 2 gia đình bị hại và các đại diện tham dự cuộc họp đã đề nghị chủ hộ hủy hợp đồng cho thuê căn hộ đối với K.D.W trong vòng tối đa 3 ngày kể từ ngày 25.5. Chủ căn hộ cho thuê cam kết sẽ làm việc với Cty dịch vụ thuê nhà (công ty môi giới cho thuê nhà) để huỷ hợp đồng thuê nhà đối với K.D.W.

Hiện tại, Cơ quan công an quận Thanh Xuân đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, chương trình nhằm phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, cũng như ứng biến với các trường hợp khẩn cấp.

Đây là vụ việc sàm sỡ trong thang máy chung cư thứ hai xảy ra ở Hà Nội và là vụ việc thứ 3 trong cả nước trong vòng 3 tháng qua. Trước đó đối tượng sàm sỡ, ép hôn phụ nữ ở chung cư Golden Palm- quận Thanh Xuân chỉ bị xử phạt 200 nghìn đồng. Còn trong vụ việc ở chung cư Galaxy 9 tại TP. HCM, đối tượng Nguyễn Hữu Linh đã bị khởi tố tội danh dâm ô.