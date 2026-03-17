Soi năng lực Liên danh HH12 vừa "vượt rào" tại Nhiệt điện Duyên Hải [Kỳ 2]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sự kết hợp giữa Công ty TNHH Asia Networks PEMS và Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang trong Liên danh HH12 đã tạo nên một đối thủ đáng gờm trên thị trường cung ứng vật tư công nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang: "Kỷ lục gia" đấu thầu

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang (trụ sở tại Xã Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh) là một cái tên cực kỳ quen thuộc. Tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp do ông Ngô Văn Lập làm Giám đốc đã tham gia tổng cộng 1.052 gói thầu, trong đó trúng 316 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 843 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang đã kịp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của hàng loạt dự án lớn như: Gói thầu số 1 tại Nhiệt điện Mông Dương 1 (giá trị 19,1 tỷ đồng); Gói thầu cung cấp vật tư cho Nhiệt điện Cần Thơ, Nhiệt điện Na Dương....

Đáng chú ý, tại "sân chơi" Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nhà thầu Phúc Khang thể hiện mối quan hệ hợp tác lâu dài khi đã tham gia 20 gói thầu và giành chiến thắng tại 06 gói thầu quan trọng, mang về tổng giá trị hợp đồng hơn 23,8 tỷ đồng.

Asia Networks PEMS: "Mắt xích" quan trọng trong liên danh

Dù số lượng gói thầu tham gia ít hơn (05 gói), nhưng Công ty TNHH Asia Networks PEMS (trụ sở tại Xã An Khánh, TP HCM) lại đóng vai trò liên danh chính trong gói thầu thiết bị CSU vừa qua. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài này, dưới sự điều hành của ông Lee Kyu Sang, đã tham gia vào các gói thầu có tổng giá trị lên tới hơn 70 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ trúng thầu ấn tượng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự kết hợp này cho phép liên danh tận dụng được cả thế mạnh về nguồn hàng nhập khẩu (thể hiện qua các tờ khai hải quan hàng Trung Quốc nhãn hiệu ZPMC) và kinh nghiệm thực chiến, hiểu rõ quy trình vận hành tại các nhà máy nhiệt điện lớn của thành viên Phúc Khang.

Yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình

Bình luận về sự hiện diện dày đặc của một số nhà thầu tại các đơn vị thành viên của các tập đoàn lớn, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu hiện hành khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia. Tuy nhiên, với những nhà thầu trúng thầu liên tục tại một đơn vị hoặc một địa phương, cơ quan chức năng và cộng đồng cần có cái nhìn khách quan về năng lực thực tế. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là yếu tố then chốt để đảm bảo không có sự ưu ái ngầm."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc nhà thầu cung cấp được tờ khai hải quan để làm rõ mã HS thiết bị là một điểm cộng về tính minh bạch. Tuy nhiên, cũng đặt ra câu hỏi về bài toán quản lý rủi ro khi các gói thầu quan trọng tập trung vào một số ít nhóm nhà thầu quen thuộc."

Hiện tại, gói thầu 12HH-SXKD-2026 đang trong giai đoạn hoàn thiện hợp đồng để triển khai cung cấp vật tư. Dư luận kỳ vọng với mức tiết kiệm 30%, chất lượng thiết bị và tiến độ sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 sẽ được đảm bảo đúng như cam kết trong hồ sơ thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.