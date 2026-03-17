Bạn đọc - Phản biện

Soi năng lực Liên danh HH12 vừa "vượt rào" tại Nhiệt điện Duyên Hải [Kỳ 2]

Liên danh HH12 quy tụ hai doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu dày dạn, đặc biệt là Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang với "bảng thành tích" trúng hơn 300 gói thầu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sự kết hợp giữa Công ty TNHH Asia Networks PEMS và Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang trong Liên danh HH12 đã tạo nên một đối thủ đáng gờm trên thị trường cung ứng vật tư công nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang: "Kỷ lục gia" đấu thầu

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang (trụ sở tại Xã Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh) là một cái tên cực kỳ quen thuộc. Tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp do ông Ngô Văn Lập làm Giám đốc đã tham gia tổng cộng 1.052 gói thầu, trong đó trúng 316 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 843 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang đã kịp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của hàng loạt dự án lớn như: Gói thầu số 1 tại Nhiệt điện Mông Dương 1 (giá trị 19,1 tỷ đồng); Gói thầu cung cấp vật tư cho Nhiệt điện Cần Thơ, Nhiệt điện Na Dương....

Nguồn MSC

Đáng chú ý, tại "sân chơi" Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nhà thầu Phúc Khang thể hiện mối quan hệ hợp tác lâu dài khi đã tham gia 20 gói thầu và giành chiến thắng tại 06 gói thầu quan trọng, mang về tổng giá trị hợp đồng hơn 23,8 tỷ đồng.

Asia Networks PEMS: "Mắt xích" quan trọng trong liên danh

Dù số lượng gói thầu tham gia ít hơn (05 gói), nhưng Công ty TNHH Asia Networks PEMS (trụ sở tại Xã An Khánh, TP HCM) lại đóng vai trò liên danh chính trong gói thầu thiết bị CSU vừa qua. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài này, dưới sự điều hành của ông Lee Kyu Sang, đã tham gia vào các gói thầu có tổng giá trị lên tới hơn 70 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ trúng thầu ấn tượng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự kết hợp này cho phép liên danh tận dụng được cả thế mạnh về nguồn hàng nhập khẩu (thể hiện qua các tờ khai hải quan hàng Trung Quốc nhãn hiệu ZPMC) và kinh nghiệm thực chiến, hiểu rõ quy trình vận hành tại các nhà máy nhiệt điện lớn của thành viên Phúc Khang.

Yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình

Bình luận về sự hiện diện dày đặc của một số nhà thầu tại các đơn vị thành viên của các tập đoàn lớn, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu hiện hành khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia. Tuy nhiên, với những nhà thầu trúng thầu liên tục tại một đơn vị hoặc một địa phương, cơ quan chức năng và cộng đồng cần có cái nhìn khách quan về năng lực thực tế. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là yếu tố then chốt để đảm bảo không có sự ưu ái ngầm."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Việc nhà thầu cung cấp được tờ khai hải quan để làm rõ mã HS thiết bị là một điểm cộng về tính minh bạch. Tuy nhiên, cũng đặt ra câu hỏi về bài toán quản lý rủi ro khi các gói thầu quan trọng tập trung vào một số ít nhóm nhà thầu quen thuộc."

Hiện tại, gói thầu 12HH-SXKD-2026 đang trong giai đoạn hoàn thiện hợp đồng để triển khai cung cấp vật tư. Dư luận kỳ vọng với mức tiết kiệm 30%, chất lượng thiết bị và tiến độ sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 sẽ được đảm bảo đúng như cam kết trong hồ sơ thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu 13 tỷ và bài toán tiết kiệm 30% tại Nhiệt điện Duyên Hải 1 [Kỳ 1]

Gói thầu cung cấp thiết bị sửa chữa CSU 2 tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vừa tìm được chủ nhân với mức tiết kiệm ngân sách ấn tượng lên tới hơn 4 tỷ đồng, tương đương 30% giá dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/03/2026, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 đã ký Quyết định số 303/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu 12HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa CSU 2 cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt về giá và những diễn biến bất ngờ trong quá trình đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu.

Bạn đọc - Phản biện

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Bên cạnh chuỗi trúng thầu ấn tượng, hồ sơ năng lực của Công ty Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải cũng ghi nhận hàng loạt thất bại khó hiểu tại các gói thầu khác. Việc một nhà thầu vừa thắng gói thầu kỹ thuật cao nhưng lại trượt thầu liên tục ở các gói khác vì lý do kỹ thuật đang đặt ra nhiều nghi vấn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh tương phản trong hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải.

Cụ thể, tại Gói thầu 12DH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư sắt thép phục vụ công tác gia công và sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" (công bố kết quả ngày 24/04/2025), Công ty Sông Lam tham gia với vai trò độc lập nhưng đã bị loại do "Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật". Gói thầu này sau đó thuộc về Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và thương mại Công nghệ mới.

Bạn đọc - Phản biện

Nhiệt điện Duyên Hải: Liên danh Sông Lam - Di An loại 5 đối thủ, trúng gói thầu hơn 8,3 tỷ đồng [Kỳ 3]

Gói thầu mua sắm Ắc quy, UPS trị giá hơn 8,3 tỷ đồng tại Nhiệt điện Duyên Hải đã tìm được chủ nhân là Liên danh Sông Lam - Di An sau khi 5 nhà thầu khác bị đánh giá không đạt. Đáng chú ý, các đối thủ bị loại đều dừng bước ngay ở phần đánh giá kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/07/2025, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký Quyết định số 1209/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 08MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp ắc quy, UPS cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3".

Đây là gói thầu có giá trị lớn (giá trúng thầu 8.368.000.000 đồng), thu hút sự tham gia của 6 nhà thầu/liên danh. Tuy nhiên, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy sự "khốc liệt" tại vòng kỹ thuật khi có tới 5 nhà thầu bị loại:

