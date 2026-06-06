An Giang: Liên danh Minh Anh Thư – HAG trúng thầu dự án kè Chắc Cà Đao

Dự án Gia cố sạt lở kênh Chắc Cà Đao vừa chọn được nhà thầu cho gói số 15 với giá trúng hơn 52,9 tỷ đồng, tiết kiệm gần 9,5% cho ngân sách nhà nước.

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 569/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Thi công xây dựng thuộc dự án Gia cố sạt lở tuyến kênh Chắc Cà Đao (bờ Bắc và bờ Nam - giai đoạn 2).

Theo quyết định, Liên danh thi công kè Chắc Cà Đao - giai đoạn 2 gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Anh Thư và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG được lựa chọn trúng thầu với giá 52,930 tỷ đồng. Gói thầu thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 180 ngày. Với giá dự toán được phê duyệt hơn 58,48 tỷ đồng, việc lựa chọn liên danh này đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 5,56 tỷ đồng, tương đương gần 9,5%.

Gói thầu số 15 ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu. Công ty TNHH Trường Thắng là đơn vị gây chú ý khi đưa ra mức giá dự thầu chỉ khoảng 49,59 tỷ đồng, giảm tới 15,2% so với giá dự toán. Tuy nhiên, theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH Trường Thắng không được lựa chọn do “không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo hồ sơ mời thầu”.

Nguồn MSC

Việc nhà thầu sở hữu mức giá cạnh tranh nhất nhưng bị loại đã đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực tế. Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Đối với công trình phòng chống sạt lở, rủi ro địa chất là yếu tố bất định. Nếu nhà thầu không chứng minh được năng lực thiết bị chuyên dụng và kinh nghiệm xử lý nền móng yếu, việc chọn giá rẻ sẽ tiềm ẩn nguy cơ đình trệ công trình hoặc không đạt chất lượng, gây lãng phí ngân sách gấp nhiều lần giá trị tiết kiệm được".

Liên danh Minh Anh Thư – HAG được xem là các đơn vị "dày dạn" tại địa phương. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG có bề dày kinh nghiệm với 141 gói thầu đã trúng, tổng giá trị hơn 3.287 tỷ đồng. Riêng Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Anh Thư cũng ghi nhận kết quả khả quan với 9/11 gói thầu trúng tại An Giang.

Sự thắng thế của các nhà thầu có kinh nghiệm cho thấy chủ đầu tư đang ưu tiên tính ổn định để đảm bảo tiến độ 180 ngày cho công trình kè quan trọng.

CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 2023 Để bảo đảm tính minh bạch và chất lượng công trình, Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC) quy định: Đánh giá năng lực và kinh nghiệm: Hồ sơ dự thầu phải đáp ứng tiêu chuẩn về: năng lực tài chính, kinh nghiệm dự án tương tự, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chuyên dụng. Nhà thầu có giá thấp nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn này sẽ bị loại để đảm bảo chất lượng công trình.

Xử lý giá dự thầu thấp bất thường: Trường hợp giá dự thầu thấp hơn nhiều so với giá gói thầu (từ 10% trở lên hoặc theo ngưỡng trong hồ sơ mời thầu), chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu giải trình. Nếu giải trình không thuyết phục về tính khả thi, hồ sơ sẽ không được chấp nhận.

Trách nhiệm chủ đầu tư: Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc công khai kết quả trúng thầu là bước thực thi nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm sự cạnh tranh công bằng.



