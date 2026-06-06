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Kho tri thức

NASA công bố bản đồ hoàn chỉnh nhất về bầu trời Trái đất

Một vệ tinh của NASA đã công bố bản đồ ngoại hành tinh hoàn chỉnh nhất từ ​​trước đến nay, đánh dấu 6.000 hành tinh tiềm năng.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Gần đây, Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS) của NASA đã công bố bản đồ hoàn chỉnh nhất về toàn bộ bầu trời Trái đất cho đến nay. Bản đồ này đánh dấu vị trí của 6.000 hành tinh tiềm năng nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Những hành tinh ngoài hệ mặt trời tiềm năng được xác nhận này đều được TESS phát hiện trước tháng 9 năm 2025.

Rebecca Hensell, nhà khoa học cộng tác của chương trình TESS tại Trung tâm Không gian Goddard của NASA ở Greenbelt, Maryland cho biết trong một thông cáo báo chí: "Trong 8 năm qua, Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS) đã liên tục đưa ra những phát hiện nghiên cứu về các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Nó đã giúp nhân loại khám phá ra các hành tinh có kích thước khác nhau, từ những thiên thể nhỏ giống sao Thủy đến những hành tinh khổng lồ lớn hơn sao Mộc rất nhiều. Một số hành tinh này nằm trong vùng có thể sinh sống được, và bề mặt của chúng có thể chứa nước lỏng, đây là bằng chứng quan trọng cho nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất của nhân loại”.

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Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS) của NASA đã công bố bản đồ hoàn chỉnh nhất về toàn bộ bầu trời Trái đất cho đến nay. Ảnh: @NASA.

TESS tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời dựa trên hiện tượng quá cảnh hành tinh. Khi một hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ, che khuất ánh sáng của nó, độ sáng của ngôi sao giảm đi một chút, và TESS tận dụng điều này để phát hiện sự hiện diện của hành tinh.

TESS chia toàn bộ khu vực quan sát thành nhiều vùng, mỗi vùng chứa hàng chục nghìn ngôi sao. Vệ tinh mang theo 4 camera và liên tục quan sát một vùng duy nhất trong khoảng một tháng, ghi lại những thay đổi nhỏ về độ sáng trước khi chuyển sang khu vực quan sát tiếp theo.

Hình ảnh ghép toàn bầu trời mới này của TESS tích hợp dữ liệu quan sát từ 96 vùng trời trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2025. Các chấm màu xanh lam đại diện cho khoảng 700 ngoại hành tinh đã được xác nhận, bao gồm nhiều vật thể bất thường, từ các hành tinh đang dần bị ngôi sao chủ nuốt chửng đến các hành tinh cằn cỗi phủ đầy núi lửa. Các chấm màu cam đại diện cho các ngoại hành tinh tiềm năng được vệ tinh phát hiện nhưng chưa được xác minh chắc chắn.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
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