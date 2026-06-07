Sao Mộc từng có kích thước gấp đôi hiện tại, chứa được 2.000 Trái Đất

Nghiên cứu mới cho thấy, sao Mộc từng có thể tích lớn hơn và từ trường mạnh hơn trước khi trở thành hành tinh khổng lồ như chúng ta biết ngày nay.

Công trình nghiên cứu do Konstantin Batygin, giáo sư khoa học hành tinh tại Caltech dẫn đầu, chỉ ra rằng chỉ 3,8 triệu năm sau khi các vật thể rắn đầu tiên hình thành trong hệ mặt trời, sao Mộc đã có kích thước gấp đôi hiện tại và từ trường của nó mạnh hơn ít nhất 50 lần so với hiện nay.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là hiểu được nguồn gốc về sự hình thành của sao Mộc và toàn bộ hệ mặt trời. Việc xác định các giai đoạn đầu của sự hình thành hành tinh là chìa khóa để giải mã bí ẩn này", GS Battykin cho biết trong một tuyên bố.

Nghiên cứu mới cho thấy, sao Mộc từng có thể tích lớn hơn và từ trường mạnh hơn trước khi trở thành hành tinh khổng lồ như chúng ta biết ngày nay. Ảnh: @Space.

Để hé lộ môi trường hành tinh cổ đại của Sao Mộc, Battykin và nhóm của ông đã vượt ra ngoài những giả định của các mô hình hình thành hành tinh truyền thống, chẳng hạn như tốc độ tích tụ khí nguyên thủy của các hành tinh trẻ. Họ tập trung nghiên cứu vào hai mặt trăng vệ tinh ít được biết đến của Sao Mộc, đó là Goblin và Callisto.

Hai mặt trămg vệ tinh nhỏ này quay quanh Sao Mộc ở khoảng cách rất gần, với độ nghiêng quỹ đạo tương đối nhỏ. Các nhà khoa học suy đoán rằng, những đặc điểm quỹ đạo này vẫn không thay đổi kể từ khi hệ mặt trời còn sơ khai. Bằng cách phân tích độ nghiêng quỹ đạo nhỏ này, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc suy ra kích thước ban đầu và cường độ từ trường của Sao Mộc.

Các tính toán của nhóm nghiên cứu cho thấy rằng khi còn trẻ, sao Mộc sẽ có kích thước gần gấp đôi hiện tại, với thể tích đủ lớn để chứa hơn 2.000 Trái Đất. Ngày nay, thể tích của sao Mộc chỉ đủ để chứa 1.321 Trái Đất.

Mặc dù nghiên cứu không trực tiếp đi sâu vào tác động của sao Mộc khổng lồ đối với hệ mặt trời sơ khai, nhưng nó nhấn mạnh vai trò then chốt của sự hình thành và tiến hóa ban đầu của sao Mộc trong việc định hình cấu trúc tổng thể của hệ mặt trời.