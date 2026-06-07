Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sao Mộc từng có kích thước gấp đôi hiện tại, chứa được 2.000 Trái Đất

Nghiên cứu mới cho thấy, sao Mộc từng có thể tích lớn hơn và từ trường mạnh hơn trước khi trở thành hành tinh khổng lồ như chúng ta biết ngày nay.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Công trình nghiên cứu do Konstantin Batygin, giáo sư khoa học hành tinh tại Caltech dẫn đầu, chỉ ra rằng chỉ 3,8 triệu năm sau khi các vật thể rắn đầu tiên hình thành trong hệ mặt trời, sao Mộc đã có kích thước gấp đôi hiện tại và từ trường của nó mạnh hơn ít nhất 50 lần so với hiện nay.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là hiểu được nguồn gốc về sự hình thành của sao Mộc và toàn bộ hệ mặt trời. Việc xác định các giai đoạn đầu của sự hình thành hành tinh là chìa khóa để giải mã bí ẩn này", GS Battykin cho biết trong một tuyên bố.

anh-chup-man-hinh-2026-06-03-113436.png
Nghiên cứu mới cho thấy, sao Mộc từng có thể tích lớn hơn và từ trường mạnh hơn trước khi trở thành hành tinh khổng lồ như chúng ta biết ngày nay. Ảnh: @Space.

Để hé lộ môi trường hành tinh cổ đại của Sao Mộc, Battykin và nhóm của ông đã vượt ra ngoài những giả định của các mô hình hình thành hành tinh truyền thống, chẳng hạn như tốc độ tích tụ khí nguyên thủy của các hành tinh trẻ. Họ tập trung nghiên cứu vào hai mặt trăng vệ tinh ít được biết đến của Sao Mộc, đó là Goblin và Callisto.

Hai mặt trămg vệ tinh nhỏ này quay quanh Sao Mộc ở khoảng cách rất gần, với độ nghiêng quỹ đạo tương đối nhỏ. Các nhà khoa học suy đoán rằng, những đặc điểm quỹ đạo này vẫn không thay đổi kể từ khi hệ mặt trời còn sơ khai. Bằng cách phân tích độ nghiêng quỹ đạo nhỏ này, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc suy ra kích thước ban đầu và cường độ từ trường của Sao Mộc.

Các tính toán của nhóm nghiên cứu cho thấy rằng khi còn trẻ, sao Mộc sẽ có kích thước gần gấp đôi hiện tại, với thể tích đủ lớn để chứa hơn 2.000 Trái Đất. Ngày nay, thể tích của sao Mộc chỉ đủ để chứa 1.321 Trái Đất.

Mặc dù nghiên cứu không trực tiếp đi sâu vào tác động của sao Mộc khổng lồ đối với hệ mặt trời sơ khai, nhưng nó nhấn mạnh vai trò then chốt của sự hình thành và tiến hóa ban đầu của sao Mộc trong việc định hình cấu trúc tổng thể của hệ mặt trời.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Sao Mộc #Trái Đất #hành tinh #hệ mặt trời #ngôi sao

Bài liên quan

Kho tri thức

Sự thật về tia sét kinh hoàng trên sao Mộc

Tàu vũ trụ Juno đã quan sát được những tia sét kinh hoàng trên sao Mộc, với sức mạnh ít nhất gấp 100 lần Trái Đất.

Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, có những cơn bão khổng lồ, một số cơn bão kéo dài hàng thế kỷ. Gần đây, một nhóm nghiên cứu từ Đại học California- Berkeley đã phân tích dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA và phát hiện ra rằng, sét do các cơn bão cực đoan trên sao Mộc tạo ra mạnh hơn ít nhất 100 lần so với tia sét trên Trái đất.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu do tàu vũ trụ Juno thu thập được từ năm 2021 đến năm 2022 và phát hiện ra rằng, tia sét do siêu bão trên sao Mộc tạo ra vô cùng mạnh mẽ, với năng lượng ít nhất gấp 100 lần so với tia sét trên Trái đất, và có tia thậm chí mạnh lên tới 1 triệu lần.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện mới về mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời

Theo nghiên cứu mới, Ganymede - mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và cũng là mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời - đang nóng lên.

Mặt trăng Ganymede là một trong 4 vệ tinh lớn của sao Mộc. Được nhà bác học Galileo Galilei phát hiện từ đầu thế kỷ thứ 17, Ganymede mang những đặc điểm độc đáo bao gồm: kích thước to hơn cả sao Thủy; là mặt trăng duy nhất trong Thái Dương hệ có từ trường...

Từ quyển của mặt trăng Ganymede được cung cấp năng lượng bởi chất lỏng sắt dẫn điện đang chuyển động bên trong lõi gần giống với Trái đất, gọi là cơ chế Dynamo. Dù vậy, Ganymede vẫn có những khác biệt cơ bản so với Trái Đất về phương diện này.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Câu chuyện thú vị sao Mộc từng bảo vệ Trái Đất

Năm 1994, nếu sao Mộc không can thiệp, sao chổi Shoemaker-Levy 9 có thể đã lao thẳng về phía Trái Đất và nền văn minh nhân loại đã bị xóa sổ.

Sao Mộc, không chỉ là hành tinh lớn nhất và quay nhanh nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, mà còn là hành tinh xa Mặt Trời thứ năm. Khối lượng của Sao Mộc lớn hơn rất nhiều so với 7 hành tinh còn lại. Do kích thước và khối lượng khổng lồ, Sao Mộc sở hữu lực hấp dẫn cực mạnh, khiến nó trở thành hành tinh có nhiều vệ tinh tự nhiên nhất được phát hiện cho đến nay, hiện được biết là có 79 mặt trăng vệ tinh.

anh-chup-man-hinh-2026-05-04-073121.png
Ảnh: @Space.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới