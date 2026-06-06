Mỹ tuyên bố bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran

Quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran phóng về phía eo biển Hormuz.

AP đưa tin, quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran phóng về phía eo biển Hormuz hôm 5/6, đồng thời tấn công một số trạm radar giám sát ven biển của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

"Các máy bay không người lái tấn công gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với giao thông hàng hải trong khu vực", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo trên mạng xã hội.

Một tàu chở dầu neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 2/5/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết thêm họ đã tấn công các trạm radar, bao gồm cả một hòn đảo trong khu vực eo biển, "để phòng thủ trước các cuộc tấn công tiếp theo".

Đây là vụ tấn công qua lại mới nhất đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran và những nỗ lực đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn. Trước đó trong tuần này, máy bay không người lái của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho một nhà ga hành khách tại sân bay chính của Kuwait, khiến 1 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và sân bay phải tạm thời đóng cửa.

Bất chấp các cuộc tấn công làm dấy lên những lo ngại mới rằng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có thể sụp đổ, ông Trump nói với các phóng viên ngày 5/6 rằng "tình hình với Iran dường như đang diễn ra khá tốt".

“Chúng ta sẽ rút khỏi Iran rất nhanh chóng và bằng cách này hay cách khác, dù chỉ là một văn bản thỏa thuận hay bằng biện pháp cứng rắn”, ông Trump nói tại một sự kiện ở Wisconsin.

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