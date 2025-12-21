Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Bên cạnh chuỗi trúng thầu ấn tượng, hồ sơ năng lực của Công ty Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải cũng ghi nhận hàng loạt thất bại khó hiểu tại các gói thầu khác. Việc một nhà thầu vừa thắng gói thầu kỹ thuật cao nhưng lại trượt thầu liên tục ở các gói khác vì lý do kỹ thuật đang đặt ra nhiều nghi vấn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh tương phản trong hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải.

Cụ thể, tại Gói thầu 12DH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư sắt thép phục vụ công tác gia công và sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" (công bố kết quả ngày 24/04/2025), Công ty Sông Lam tham gia với vai trò độc lập nhưng đã bị loại do "Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật". Gói thầu này sau đó thuộc về Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và thương mại Công nghệ mới.

Tương tự, tại Gói thầu 13MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa các máy nén khí dịch vụ và vận chuyển tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1" (công bố ngày 17/03/2025), Công ty Sông Lam (liên danh chính) tiếp tục nhận kết quả trượt thầu, nhường chiến thắng cho CTCP Thiết bị 3T Công nghiệp.

Tại Gói thầu 15MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa đường ống cấp nước dịch vụ ra silo Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1" (công bố ngày 25/03/2025), Sông Lam cũng thất bại trước Liên danh A1.

Đáng chú ý nhất là sự mâu thuẫn tại nhóm gói thầu về máy lạnh. Trong khi Sông Lam trúng Gói thầu 11MSHH (Cung cấp vật tư máy lạnh) vào tháng 6/2025, thì đến ngày 01/07/2025, tại Gói thầu 33MSHH-SXKD-2025 (Cung cấp máy lạnh và phụ tùng thay thế phục vụ sửa chữa), nhà thầu này lại trượt thầu trước Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang.

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhận định: "Trong thực tế đấu thầu, không loại trừ khả năng nhà thầu tham gia 'cho vui' hoặc để lót đường cho đơn vị khác. Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định các chế tài rất nghiêm khắc đối với hành vi thông thầu. Cơ quan chức năng cần rà soát các hồ sơ dự thầu bị loại xem lỗi kỹ thuật đó là lỗi sơ đẳng hay lỗi khách quan để xác định bản chất sự việc."

Ngoài ra, Luật sư Võ Quang Vinh cũng cho rằng: "Sự không đồng nhất về năng lực nhà thầu trong các gói thầu tương tự tại cùng một chủ đầu tư là điều cần phải làm rõ. Trách nhiệm của Tổ chuyên gia và Bên mời thầu là phải đánh giá khách quan, trung thực, tránh tình trạng 'gọt chân cho vừa giày' đối với bất kỳ nhà thầu nào."

Hành trình của Công ty Sông Lam không chỉ dừng lại ở Duyên Hải. Doanh nghiệp này còn có một "hậu phương" vững chắc tại quê nhà Nghệ An, tạo nên một hệ sinh thái đấu thầu trải dài từ Bắc vào Nam.

