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Số hóa - Xe

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series sẽ có xung nhịp vượt 5GHz

Dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm dựa trên tiến trình 2nm dự kiến sẽ có tốc độ xung vượt mọi kỹ lục và tương thích với thế hệ DRAM LPDDR6. 

Tuệ Minh

Dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm sẽ có hai phiên bản với tên gọi dự kiến là Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Cả hai đều sử dụng tiến trình 2nm của TSMC và sẽ có mã lần lượt là SM8950 và SM8975.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sử dụng thiết kế ba cụm 2+3+3, bao gồm 2 lõi siêu mạnh, 3 lõi hiệu năng cao và 3 lõi tiết kiệm năng lượng, chia sẻ 16MB bộ nhớ đệm L2. Các lõi siêu mạnh sẽ có tốc độ xung nhịp cao nhất ngành, vượt quá 5GHz.

Sơ đồ thiết kế chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Sơ đồ thiết kế chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Về đồ họa, chip này được trang bị GPU Adreno 850, với 18MB bộ nhớ đồ họa chuyên dụng và hỗ trợ bộ nhớ LPDDR6/5X.

Bộ vi xử lý tiêu chuẩn Snapdragon 8 Elite Gen 6 cũng sử dụng thiết kế tương tự và bộ nhớ đệm L2 dùng chung 16MB nhưng thông số kỹ thuật GPU bị đơn giản hóa. Nó được trang bị GPU Adreno 845, 12MB bộ nhớ đồ họa và chỉ hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5X.

Theo thường lệ, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series sẽ xuất hiện trên các mẫu flagship sắp tới.

Công nghệ hợp nhất khung hình bằng AI của Qualcomm
Công nghệ hợp nhất khung hình bằng AI của Qualcomm

Dự kiến, Xiaomi 18 Pro Max ra mắt vào tháng 9 này sẽ là thiết bị đầu tiên được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, phiên bản tiêu chuẩn có thể sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Bên cạnh đó, iQOO và OnePlus cũng đã xác nhận sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro cho các mẫu flagship của mình. Trong đó, OnePlus 16 dự kiến sẽ ra mắt với màn hình phẳng, tần số quét cao và camera tele 200MP.

Cấu trúc lõi của Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Cấu trúc lõi của Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Dù mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng, tiến trình 2nm lại đặt ra bài toán lớn về chi phí sản xuất. Giá mỗi tấm wafer 2nm hiện tại đã vượt ngưỡng 30.000 USD, cao gấp đôi so với thế hệ wafer 4nm.

Chi phí linh kiện đầu vào hiện nay đang tăng phi mã, riêng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dự kiến đắt hơn 300 USD, đi kèm giá RAM LPDDR6 đắt đỏ, việc các flagship được trang bị dòng chip này bị tăng giá là điều khó tránh khỏi.

Viettel hoàn thiện quy trình sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam | VTV24
Techcrunch, Silicon Tab
#Công nghệ chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 #Tiến trình 2nm và hiệu năng cao #Thiết kế lõi 3 cụm và tốc độ xung vượt 5GHz #Trang bị trên các flagship Xiaomi #OnePlus #iQOO

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