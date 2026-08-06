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Số hóa - Xe

Nissan đã có lãi trở lại sau nhiều năm thua lỗ

Nissan Motor vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 (từ tháng 4 đến tháng 6/2026) với lợi nhuận ròng đạt 3,7 tỷ yên (khoảng 24 triệu USD).

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Nissan X-Trail thế hệ mới.

Kết quả này được xem là tín hiệu tích cực đối với kế hoạch phục hồi của hãng xe Nhật Bản, trong bối cảnh Nissan đang triển khai chương trình tái cấu trúc quy mô lớn nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Trong quý I năm tài chính trước, Nissan lỗ ròng 115,7 tỷ yên (khoảng 751 triệu USD). Việc chuyển từ thua lỗ sang có lãi cho thấy những biện pháp cắt giảm chi phí và tái cơ cấu đang bắt đầu phát huy hiệu quả.

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Nissan trở lại có lãi sau nhiều năm thua lỗ nhờ chiến lược tái cấu trúc.

Bên cạnh lợi nhuận ròng, doanh thu của Nissan cũng ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 2.960 tỷ yên (khoảng 19,2 tỷ USD), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hoạt động đạt 77,8 tỷ yên (khoảng 504 triệu USD), trong khi cùng kỳ năm ngoái hãng ghi nhận khoản lỗ hoạt động 79,1 tỷ yên.

Theo Nissan, kết quả này đến từ việc tiếp tục triển khai chương trình tái cấu trúc Re:Nissan với nhiều biện pháp tối ưu chi phí, bao gồm tinh giản nhân sự và nâng cao hiệu quả vận hành.

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Theo Nissan, kết quả này đến từ việc tiếp tục triển khai chương trình tái cấu trúc Re:Nissan với nhiều biện pháp tối ưu chi phí.

Báo cáo tài chính của Nissan cũng khả quan hơn so với dự báo của giới phân tích. Theo khảo sát của QUICK thuộc Nikkei, doanh thu quý I của Nissan được dự báo vào khoảng 3.000 tỷ yên, trong khi lợi nhuận ròng được dự báo âm 3,65 tỷ yên.

Thực tế, doanh thu chỉ thấp hơn nhẹ so với dự báo, nhưng lợi nhuận ròng đã vượt kỳ vọng khi chuyển từ mức dự báo thua lỗ sang có lãi.

Dù thị trường ô tô toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức, Nissan tiếp tục giữ nguyên kế hoạch kinh doanh đã công bố vào tháng 5/2026.

Hãng đặt mục tiêu doanh thu năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 đạt 13.000 tỷ yên (khoảng 84,3 tỷ USD), tăng 8,3% so với năm trước.

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Việc giữ nguyên các mục tiêu tài chính cho thấy ban lãnh đạo Nissan vẫn đặt niềm tin vào hiệu quả của chương trình tái cấu trúc Re:Nissan.

Đồng thời, Nissan kỳ vọng lợi nhuận ròng cả năm đạt 20 tỷ yên (khoảng 130 triệu USD), cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 533 tỷ yên (khoảng 3,46 tỷ USD) ghi nhận trong năm tài chính trước.

Việc giữ nguyên các mục tiêu tài chính cho thấy ban lãnh đạo Nissan vẫn đặt niềm tin vào hiệu quả của chương trình tái cấu trúc Re:Nissan.

Sau nhiều năm liên tiếp gặp khó khăn về lợi nhuận, kết quả kinh doanh quý đầu năm tài chính 2026 được xem là bước khởi đầu tích cực, đồng thời tạo thêm cơ sở để hãng hướng tới mục tiêu đưa hoạt động kinh doanh trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong thời gian tới.

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