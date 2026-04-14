MediaTek Dimensity 9600 Pro 2nm tốc độ 5GHz đột phá

Dòng chip flagship Dimensity 9600 Pro sắp ra mắt hứa hẹn tạo nên bước đột phá với tốc độ 5GHz và kiến trúc nhân kép hoàn toàn mới.

MediaTek đang trong quá trình phát triển dòng vi xử lý cao cấp tiếp theo mang tên Dimensity 9600 series. Các thông tin gần đây cho biết hãng công nghệ này có thể sẽ trình làng các mẫu chip sản xuất trên tiến trình 2nm, bao gồm Dimensity 9600 và 9600 Pro vào cuối năm nay.

Mới đây, leaker Digital Chat Station đã chia sẻ trên mạng xã hội về những bước nhảy vọt hiệu năng mà dòng chip mới này mang lại.

Theo nguồn tin, bộ đôi Dimensity 9600 và 9600 Pro sẽ giới thiệu hệ thống CPU lõi kép hoàn toàn mới, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với các thiết kế trước đây.

Vi xử lý này được cho là có thể đạt tốc độ xung nhịp tối đa lên gần 5GHz. Con số ấn tượng này hứa hẹn sẽ mang lại sức mạnh xử lý tương đương các máy tính để bàn lên trên những chiếc điện thoại di động nhỏ gọn.

Cấu trúc của con chip dự kiến sẽ tuân theo cách sắp xếp 2+3+3, trong đó có hai lõi cực lớn đảm nhận các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao nhất. Dòng vi xử lý này cũng được cho là sẽ ứng dụng quy trình N2P tiên tiến nhất của TSMC. Sự kết hợp này có thể giúp thiết bị giảm từ 25 đến 30% mức tiêu thụ điện năng, dù thông tin này vẫn cần được chính Mediatek xác nhận thêm.

MediaTek dường như đang lên kế hoạch chia nhỏ dòng sản phẩm của mình thành nhiều phân khúc khác nhau để tối ưu hóa thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn có thể được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu chip Dimensity 9500+ được tinh chỉnh lại. Trong khi đó, các biến thể Pro và Pro Max sẽ được ưu ái sử dụng kiến trúc 2nm thế hệ mới nhất với hiệu suất tối đa.

Chiến lược phân cấp này cho phép các nhà sản xuất điện thoại dễ dàng nhắm đến nhiều mức giá khác nhau trong khi vẫn duy trì được trải nghiệm cao cấp. Dòng Dimensity 9600 cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn từ kinh nghiệm hợp tác phát triển nền tảng AI của MediaTek với Google. Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị và quản lý năng lượng hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng thực tế.

Các thông tin rò rỉ chỉ ra rằng những dòng điện thoại cao cấp như vivo X500 series và OPPO Find X10 có thể sẽ là những thiết bị đầu tiên trang bị vi xử lý này. Chipset mới dự kiến sẽ được tích hợp trên các phiên bản Pro Max cao cấp nhất của hai hãng.

Sự nâng cấp của MediaTek chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị với dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 đến từ đối thủ Qualcomm trong thời gian tới.

Mình thấy thiết kế cấu trúc 2+3+3 với xung nhịp chạm ngưỡng 5GHz của MediaTek thực sự là một bước tiến đáng nể trong việc sản xuất vi xử lý di động. Việc ứng dụng quy trình 2nm tiên tiến không chỉ đẩy mạnh giới hạn tốc độ mà còn giải quyết được bài toán khó về nhiệt độ và mức tiêu thụ pin.

Nếu những thông số rò rỉ này trở thành hiện thực, Dimensity 9600 Pro sẽ là một đối thủ vô cùng đáng gờm, buộc các thương hiệu khác phải tăng tốc để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua hiệu năng phần cứng trên điện thoại.