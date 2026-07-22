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[Gallery] Ngắm Galaxy Watch 9 sử dụng chip 'Snapdragon Wear Elite'

Như dự đoán, Samsung sẽ chuyển sang sử dụng chip Qualcomm cho mẫu Galaxy Watch 9 mới, cụ thể là Snapdragon Wear Elite.

Tuệ Minh

Qualcomm đã công bố Snapdragon Wear Elite là vi xử lý đồng hồ thông minh mới nhất của hãng vào đầu năm nay.

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Đúng như dự đoán, Samsung sẽ chuyển sang sử dụng chip Qualcomm Snapdragon Wear Elite cho mẫu Galaxy Watch 9 mới, theo xác nhận từ một số hình ảnh rò rỉ gần đây.
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Con chip 3nm này hứa hẹn mang lại hiệu năng tổng thể nhanh hơn cùng khả năng xử lý AI vượt trội. Trước đó, cũng đã có thông tin Samsung sẽ áp dụng dòng chip này cho sản phẩm của mình.
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Đây là một bước ngoặt lớn, bởi trong nhiều năm qua, dòng Galaxy Watch chỉ sử dụng chip Exynos do chính Samsung phát triển.
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Điều này từng là lợi thế của hãng trong bối cảnh chip của Qualcomm bị đánh giá là kém ấn tượng trong một thời gian dài.
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Câu hỏi đặt ra là liệu Samsung có từ bỏ hoàn toàn Exynos hay không.
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Chuyên gia rò rỉ Evan Blass vừa trở lại với bản tin “Leakmail”, trong đó có loạt hình ảnh xác nhận Galaxy Watch 9 – không phải Ultra 2 – sẽ được trang bị chip “Powered by Snapdragon Wear Elite”.
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Mặc dù không quá bất ngờ, nhưng đây vẫn là thông tin đáng chú ý.
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Về việc Samsung sẽ tận dụng sức mạnh mới này như thế nào, chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm.
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Những hình ảnh mới nhất rò rỉ cho thấy, Galaxy Watch 9 vẫn giữ nguyên thiết kế cũ.
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Thiết kế này, vốn đã được đánh giá cao và được xem là thuận tiện cho mọi thao tác chức năng lẫn thẩm mỹ.
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Vẫn chưa có các chi tiết phần cứng khác, tuy nhiên với việc xác nhận sử dụng chip Snapdragon Wear Elite, những tính năng của con chip này đã được Qualcomm giới thiệu trước đó cho thấy Galaxy Watch 9 sẽ được tận dụng triệt để.
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Galaxy Watch 9 dự kiến ra mắt vào tuần tới cùng với loạt thiết bị gập mới của Samsung.
Tận mục Samsung Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 sắp ra mắt.
9to5google/Samsung/Evan Blass
#Chuyển đổi chip xử lý Samsung Galaxy Watch 9 #Ứng dụng chip Qualcomm Snapdragon Wear Elite #Thiết kế giữ nguyên của Galaxy Watch 9 #Hiệu năng và AI trên đồng hồ thông minh #Xu hướng chuyển đổi dòng chip đồng hồ thông minh của Samsung

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