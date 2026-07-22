[Gallery] Ngắm Galaxy Watch 9 sử dụng chip 'Snapdragon Wear Elite'

Qualcomm đã công bố Snapdragon Wear Elite là vi xử lý đồng hồ thông minh mới nhất của hãng vào đầu năm nay.
Lộ diện Samsung Galaxy Watch 9 cùng dàn dây đeo nhiều màu
Dù giữ nguyên thiết kế Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 9 sẽ có chip Snapdragon AI, nhiều màu sắc, kích cỡ và dây đeo mới, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.
Tháng tới, Samsung dự kiến sẽ tổ chức sự kiện Unpacked, nơi chúng ta thường thấy một số thiết bị gập mới. Và chúng ta thường cũng được chứng kiến một vài mẫu đồng hồ mới tại sự kiện đó.
Năm nay, chúng ta dự kiến sẽ thấy Galaxy Watch 9 và Galaxy Ultra 2. Hôm nay, chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn những hình ảnh báo chí về Galaxy Watch 9 sắp ra mắt, và chúng thực sự không có gì quá bất ngờ.
[INFOGRAPHIC] HONOR Watch X5i, đồng hồ thông minh pin 21 ngày
HONOR Watch X5i gây chú ý với thời lượng pin lên tới 21 ngày, màn hình AMOLED 1,97 inch, khả năng theo dõi sức khỏe 24/7 cùng 109 chế độ luyện tập.
Vụ rò rỉ kỳ lạ nhất lịch sử - Pixel Watch 5 hiện ra từ đáy biển
Thông tin rò rỉ công nghệ gây sốc nhất năm 2026 không phải là iPhone gập, mà là chiếc Pixel Watch 5 sắp ra mắt lại được tìm thấy dưới đáy đại dương.
Ngày nay, việc các tính năng và chi tiết về các thiết bị sắp ra mắt bị rò rỉ trực tuyến nhiều tháng trước khi chúng được phát hành là rất phổ biến. Thông thường, tất cả điều này được thực hiện bởi một số người trong ngành hoặc những người cung cấp thông tin đáng tin cậy như Digital Chat Station và Mark Gurman.
Nhưng chiếc đồng hồ thông minh sắp ra mắt của Google, Pixel Watch 5 , đã bị rò rỉ theo cách điên rồ nhất có thể. Nguyên mẫu của nó được cho là đã được tìm thấy dưới đáy đại dương.
Đọc nhiều nhất
[GALLERY] Honda Vario 125 2027 sẽ mở bán tại Việt Nam từ tháng 8/2026
Honda Việt Nam giới thiệu Vario 125 2027 với thay đổi về thiết kế, trang bị và động cơ. Xe được bán ra với hai phiên bản Đặc biệt và Street từ tháng 8/2026.
[GALLERY] SUV địa hình Hyundai lộ diện, Land Rover Defender dè chừng
Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.
BYD Qin Plus DM-i bị điều tra vì cháy rụi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc
Một vụ tai nạn liên hoàn tại Thành Đô, Trung Quốc đã khiến chiếc xe điện BYD Qin Plus DM-i cháy rụi, rất may tài xế và hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài.
[GALLERY] Wuling Bingo Pro giá rẻ về Việt Nam sẽ được bán dưới mác Chevrolet
Nếu được thông qua, Wuling Bingo Pro sẽ là mẫu hatchback thuần điện giá rẻ của Chevrolet cho các thị trường toàn cầu, mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu.
[GALLERY] Kymco People R 125 ra mắt Việt Nam, xe ga Đài Loan đắt hơn Honda SH
Vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam, Kymco People R 125 có giá đắt hơn đối thủ Honda SH 125i dù kém xe về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý.
[GALLERY] Honda Super-One - xe điện hộp diêm ra mắt Indonesia, có về Việt Nam
Honda đã xác nhận sẽ ra mắt hatchback điện cỡ A Super-One mới tại Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này.
Robot Trung Quốc bỏ diễn AI, tập trung vào giá trị thực
Thay vì chạy đua trình diễn công nghệ, ngành robot Trung Quốc đang chuyển hướng sang những sản phẩm thực dụng, sẵn sàng vận hành trong môi trường thực tế.
Sống như năm 1990 với đồ công nghệ cũ, nhận cái kết bất ngờ
Trải nghiệm một tuần chỉ dùng thiết bị công nghệ thập niên 1990 cho thấy giá trị của đồ cổ không nằm ở tính năng, mà ở những ý tưởng đặt nền móng cho AI ngàynay
Triển vọng pin thân nhiệt dùng cho các thiết bị đeo
Nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Australia tạo ra vật liệu linh hoạt, bền bỉ thu năng lượng từ nhiệt độ cơ thể, mở đường cho các thiết bị đeo không pin trong tương lai.
Đầu đĩa Qisheng "ông đầu trọc" giờ biến mất vì sao?
Từng là biểu tượng công nghệ của hàng triệu gia đình Việt, đầu đĩa Qisheng với logo "ông đầu trọc" nay gần như biến mất.