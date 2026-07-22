[Gallery] Ngắm Galaxy Watch 9 sử dụng chip 'Snapdragon Wear Elite'

Dù giữ nguyên thiết kế Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 9 sẽ có chip Snapdragon AI, nhiều màu sắc, kích cỡ và dây đeo mới, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.

Tháng tới, Samsung dự kiến ​​sẽ tổ chức sự kiện Unpacked, nơi chúng ta thường thấy một số thiết bị gập mới. Và chúng ta thường cũng được chứng kiến ​​một vài mẫu đồng hồ mới tại sự kiện đó.

Năm nay, chúng ta dự kiến ​​sẽ thấy Galaxy Watch 9 và Galaxy Ultra 2. Hôm nay, chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn những hình ảnh báo chí về Galaxy Watch 9 sắp ra mắt, và chúng thực sự không có gì quá bất ngờ.