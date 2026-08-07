CEO Nvidia: Rào cản lớn nhất khi khởi nghiệp không phải AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trên toàn cầu, CEO Nvidia Jensen Huang tin rằng đây chính là giai đoạn lý tưởng nhất để xây dựng một doanh nghiệp mới. Theo ông, rào cản lớn nhất của các startup ngày nay không nằm ở vốn đầu tư, công nghệ hay nhân lực, mà xuất phát từ tâm lý lo lắng quá mức trước những khó khăn chưa xảy ra. Chia sẻ tại Startup School 2026 do Y Combinator tổ chức, vị doanh nhân 63 tuổi cho biết ông "ghen tị" với thế hệ sáng lập trẻ vì họ đang sở hữu nhiều cơ hội hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nhờ sự phát triển bùng nổ của AI và các công nghệ mới. Tuy nhiên, chính tốc độ đổi mới quá nhanh cũng khiến nhiều người chần chừ, dành quá nhiều thời gian để tưởng tượng về rủi ro thay vì bắt tay hành động.

Ít ai ngờ rằng Nvidia - doanh nghiệp hiện có giá trị vốn hóa khoảng 4,7 nghìn tỷ USD - lại bắt đầu từ một ý tưởng được phác thảo trên tờ khăn giấy tại nhà hàng Denny's vào năm 1993. Khi đó, Jensen Huang cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem quyết định thành lập công ty sản xuất chip với niềm tin rằng đồ họa máy tính sẽ trở thành nền tảng quan trọng trong tương lai. Hơn ba thập kỷ sau, Nvidia đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ quyền lực nhất thế giới nhờ hưởng lợi từ làn sóng AI. Theo Huang, bài học lớn nhất mà ông rút ra trong hành trình đó là đừng để nỗi sợ ngăn cản việc bắt đầu. Thay vì liên tục nghĩ đến mọi kịch bản xấu, người khởi nghiệp nên tập trung giải quyết từng vấn đề khi chúng thực sự xuất hiện. "Hãy để khó khăn đến từng bước một, đừng biến những điều chưa xảy ra thành áp lực khiến bạn không dám hành động", ông chia sẻ.

Jensen Huang cho rằng AI đang mở ra cơ hội khởi nghiệp lớn nhất trong lịch sử cho thế hệ doanh nhân trẻ.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi đã điều hành một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Jensen Huang thừa nhận cảm giác bất an chưa từng biến mất. Ông từng nhiều lần chia sẻ rằng trong hơn 30 năm điều hành Nvidia, bản thân luôn có cảm giác công ty chỉ còn "30 ngày nữa là phá sản". Tuy nhiên, thay vì để nỗi sợ chi phối, ông chọn cách tiếp tục hành động và học hỏi. Huang kể lại rằng trong những năm đầu, Nvidia từng đi sai hướng về công nghệ đồ họa. Khi nhận ra điều đó, đội ngũ sáng lập không cố chứng minh mình đúng mà chấp nhận bắt đầu lại từ đầu. Với số tiền còn lại, ông cùng các cộng sự mua giáo trình về tự nghiên cứu và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Theo CEO Nvidia, người khởi nghiệp không cần biết mọi thứ ngay từ ngày đầu tiên, nhưng cần sẵn sàng học hỏi và thích nghi khi thực tế thay đổi.

Những chia sẻ của Jensen Huang được đưa ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại AI sẽ làm thay đổi thị trường lao động, trong khi kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và căng thẳng địa chính trị. Dù vậy, nhiều doanh nhân nổi tiếng vẫn nhìn nhận đây là thời điểm chứa đựng nhiều cơ hội hơn là rủi ro. Nhà đầu tư Kevin O'Leary cho rằng các giai đoạn biến động trong lịch sử thường là thời điểm xuất hiện những doanh nghiệp đột phá nhất, bởi thị trường luôn tạo ra nhu cầu mới cho những mô hình kinh doanh sáng tạo. Số liệu từ Inc. cũng cho thấy trong nửa đầu năm 2026, Mỹ ghi nhận khoảng 3,23 triệu đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh tinh thần khởi nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp những thách thức của nền kinh tế.

Nvidia được khởi nguồn từ ý tưởng tại một nhà hàng và sau hơn 30 năm đã trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Dù lạc quan về triển vọng của AI và startup, Jensen Huang cũng không phủ nhận khởi nghiệp là hành trình đầy thử thách. Theo thống kê của Cục Thống kê Lao động Mỹ, gần một nửa doanh nghiệp mới không thể tồn tại sau năm năm hoạt động. Ở góc nhìn khác, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cho rằng người trẻ nên tích lũy kinh nghiệm tại các doanh nghiệp vận hành tốt trước khi tự mở công ty riêng để học cách quản trị, tuyển dụng và xây dựng đội ngũ. Tuy nhiên, thông điệp mà CEO Nvidia muốn gửi gắm vẫn rất rõ ràng: AI đang tạo ra cơ hội chưa từng có trong lịch sử và điều ngăn cản nhiều người không phải là công nghệ hay nguồn lực, mà chính là tâm lý sợ thất bại trước khi họ dám bước những bước đầu tiên. Đây cũng là bài học mà nhiều nhà sáng lập thành công trên thế giới vẫn luôn nhắc đến trong kỷ nguyên AI hiện nay.