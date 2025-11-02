Sếp lớn ngân hàng và những lần cầm mic gây sốt

Nhiều CEO, Chủ tịch ngân hàng tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội khi lần đầu trình diễn như ca sĩ trong các hoạt động nội bộ.

Trong đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tại TP HCM mới đây, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh gây ấn tượng với tiết mục song ca Kết Nối cùng ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam.

Chủ tịch KienlongBank khiến nhiều người bất ngờ với khả năng vũ đạo, giọng hát nội lực và phong thái sân khấu tự tin.

Chủ tịch KienlongBank với màn đu dây từ trên cao xuống sân khấu. Ảnh: KienlongBank

Đặc biệt, màn đu dây từ trên cao xuống sân khấu – vốn hiếm thấy tại các sự kiện ngân hàng – đã tạo khoảnh khắc "bùng nổ", khiến tất cả cán bộ nhân viên và khách mời đồng loạt đứng dậy cổ vũ. Video tiết mục cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Đầu tháng 11 năm ngoái, CEO Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng gây sốt với video hát và nhảy ca khúc "Bên trên tầng lầu".

CEO Phạm Như Ánh hát "Bên trên tầng lầu". Ảnh: MB

Màn trình diễn của CEO Phạm Như Ánh nằm trong đêm lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng này. CEO Phạm Như Ánh thể hiện vũ đạo, nhảy cùng ca sĩ Tăng Duy Tân và vũ đoàn.

Video ca khúc "Bên trên tầng lầu" do CEO MB Phạm Như Ánh cùng ca sĩ Tăng Duy Tân trình diễn nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Phần lớn các bình luận đều khen ngợi tinh thần sáng tạo, cởi mở và năng động của ban lãnh đạo ngân hàng.

Không chỉ CEO MB, trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu hồi tháng 6/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy "cực bốc" trên sân khấu.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nhảy "cực bốc" trên sân khấu. Ảnh: ACB

Màn trình diễn dưới mưa được dàn dựng công phu, vũ đạo nhuần nhuyễn đòi hỏi đầu tư thời gian, công sức nghiêm túc. Qua phần trình diễn, Chủ tịch ACB được công chúng ưu ái gọi là soái ca, tổng tài.

Sau lễ kỷ niệm, từ khóa “Trần Hùng Huy” trở thành keywords được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.

Trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng SHB, Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh và tập thể nhân viên cũng biểu diễn mash up "Một đời người, một rừng cây – Tự nguyện".

Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục lịch lãm và nổi bật. Ảnh: SHB

Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục lịch lãm và nổi bật, Phó chủ tịch HĐQT – Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chinh phục người xem bởi visual cực đỉnh cùng giọng hát nồng ấm.