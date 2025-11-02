Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Sếp lớn ngân hàng và những lần cầm mic gây sốt

Nhiều CEO, Chủ tịch ngân hàng tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội khi lần đầu trình diễn như ca sĩ trong các hoạt động nội bộ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tại TP HCM mới đây, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh gây ấn tượng với tiết mục song ca Kết Nối cùng ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam.

Chủ tịch KienlongBank khiến nhiều người bất ngờ với khả năng vũ đạo, giọng hát nội lực và phong thái sân khấu tự tin.

ngan-hang1.jpg
Chủ tịch KienlongBank với màn đu dây từ trên cao xuống sân khấu. Ảnh: KienlongBank

Đặc biệt, màn đu dây từ trên cao xuống sân khấu – vốn hiếm thấy tại các sự kiện ngân hàng – đã tạo khoảnh khắc "bùng nổ", khiến tất cả cán bộ nhân viên và khách mời đồng loạt đứng dậy cổ vũ. Video tiết mục cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Đầu tháng 11 năm ngoái, CEO Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng gây sốt với video hát và nhảy ca khúc "Bên trên tầng lầu".

ngan-hang2.jpg
CEO Phạm Như Ánh hát "Bên trên tầng lầu". Ảnh: MB

Màn trình diễn của CEO Phạm Như Ánh nằm trong đêm lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng này. CEO Phạm Như Ánh thể hiện vũ đạo, nhảy cùng ca sĩ Tăng Duy Tân và vũ đoàn.

Video ca khúc "Bên trên tầng lầu" do CEO MB Phạm Như Ánh cùng ca sĩ Tăng Duy Tân trình diễn nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Phần lớn các bình luận đều khen ngợi tinh thần sáng tạo, cởi mở và năng động của ban lãnh đạo ngân hàng.

Không chỉ CEO MB, trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu hồi tháng 6/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy "cực bốc" trên sân khấu.

ngan-hang3.jpg
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nhảy "cực bốc" trên sân khấu. Ảnh: ACB

Màn trình diễn dưới mưa được dàn dựng công phu, vũ đạo nhuần nhuyễn đòi hỏi đầu tư thời gian, công sức nghiêm túc. Qua phần trình diễn, Chủ tịch ACB được công chúng ưu ái gọi là soái ca, tổng tài.

Sau lễ kỷ niệm, từ khóa “Trần Hùng Huy” trở thành keywords được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.

Trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng SHB, Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh và tập thể nhân viên cũng biểu diễn mash up "Một đời người, một rừng cây – Tự nguyện".

ngan-hang4.jpg
Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục lịch lãm và nổi bật. Ảnh: SHB

Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục lịch lãm và nổi bật, Phó chủ tịch HĐQT – Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chinh phục người xem bởi visual cực đỉnh cùng giọng hát nồng ấm.

#Các CEO ngân hàng thể hiện tài năng sân khấu #Xu hướng trình diễn nội bộ ngân hàng #Gây sốt mạng xã hội các màn trình diễn ngân hàng #Chủ tịch ngân hàng với khả năng ca hát và vũ đạo #Sự kiện kỷ niệm 30 năm ngân hàng và các tiết mục đặc sắc #Chương trình nghệ thuật độc đáo của lãnh đạo ngân hàng

Bài liên quan

Kinh doanh

Chân dung CEO 8X vừa kết hôn với Á hậu Quỳnh Châu

Chồng Á hậu Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, đồng sáng lập, kiêm CEO khách sạn có tiếng ở Đà Lạt.

Sau lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, làng giải trí tiếp tục đón tin vui Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu kết hôn cùng doanh nhân Phát Nguyễn.

Chồng Á hậu Quỳnh Châu tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ngọc Phát từng du học tại Anh, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, hiện có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chân dung CEO NextPay vừa bị bắt cùng Shark Bình

Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Hữu Tuất là một trong ba người sáng lập PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech).

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, cùng bị khởi tố với Shark Bình còn có 9 bị can khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay - một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái NextTech Group.

Xem chi tiết

Kinh doanh

CEO chi 52 tỷ tặng iPhone 17 Pro Max cho toàn bộ nhân viên

Trong khi nhiều người phải tiết kiệm tiền để tậu iPhone 17 mới, các nhân viên tại công ty truyền thông Mediastorm đã có ngay trên tay chiếc điện thoại mới tinh.

Theo mạng xã hội Xiaohongshu, một người dùng có tài khoản là Fyjdreaming chia sẻ rằng sếp của mình đã tặng cho tất cả nhân viên công ty mỗi người một chiếc iPhone 17 Pro Max hoàn toàn mới. Đáng chú ý, thực tập sinh hay người mới vào cũng được tặng. Thậm chí, họ còn được lựa chọn màu sắc yêu thích.

Vị sếp hào phóng đó là Tim Pan, CEO điều hành Mediastorm - công ty truyền thông của Trung Quốc, chuyên làm vlog và đánh giá sản phẩm. Hiện, doanh nghiệp này có hơn 12 triệu người theo dõi, chỉ tính riêng trên nền tảng Bilibili.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới