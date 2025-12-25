Hà Nội

Loại rau xưa cho lợn ăn, sang nước ngoài hơn 1 triệu đồng/kg

Kinh doanh

Loại rau xưa cho lợn ăn, sang nước ngoài hơn 1 triệu đồng/kg

Ở Việt Nam, loại rau dân dã này từng làm thức ăn cho lợn, nhưng nay ở "trời Tây" lại trở thành "đặc sản", có nơi bán giá lên tới cả triệu đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rau khoai lang là một trong những loại rau phổ biến tại Việt Nam, thường được chế biến thành các món xào, luộc hoặc nấu canh. Ảnh: Internet
Rau khoai lang là một trong những loại rau phổ biến tại Việt Nam, thường được chế biến thành các món xào, luộc hoặc nấu canh. Ảnh: Internet
Loại rau này dễ trồng, hiện giá chỉ ở mức 5.000-10.000 đồng/mớ. Trước kia, rau khoai lang thậm chí thường dùng làm thức ăn cho lợn. Ảnh: Internet
Loại rau này dễ trồng, hiện giá chỉ ở mức 5.000-10.000 đồng/mớ. Trước kia, rau khoai lang thậm chí thường dùng làm thức ăn cho lợn. Ảnh: Internet
Nhưng ở nước ngoài, rau lang là đặc sản với mức giá đắt hơn thịt. Nhiều blogger ẩm thực còn sử dụng rau lang để làm salad, súp, mỳ ống và nhiều món khác. Ảnh: Kingfoodmart
Nhưng ở nước ngoài, rau lang là đặc sản với mức giá đắt hơn thịt. Nhiều blogger ẩm thực còn sử dụng rau lang để làm salad, súp, mỳ ống và nhiều món khác. Ảnh: Kingfoodmart
Tại Trung Quốc, một số nhà hàng giới thiệu các món ăn làm từ rau lang. Nhiều hãng thực phẩm ở nước này cũng bắt đầu phát triển sản phẩm chế biến sâu từ rau lang như trà hoặc mì. Ảnh: Internet
Tại Trung Quốc, một số nhà hàng giới thiệu các món ăn làm từ rau lang. Nhiều hãng thực phẩm ở nước này cũng bắt đầu phát triển sản phẩm chế biến sâu từ rau lang như trà hoặc mì. Ảnh: Internet
Trên một số sàn thương mại điện tử Trung Quốc, rau khoai lang có thể bán với giá gần 30 Nhân Dân Tệ /kg, tương đương hơn 110.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Trên một số sàn thương mại điện tử Trung Quốc, rau khoai lang có thể bán với giá gần 30 Nhân Dân Tệ /kg, tương đương hơn 110.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Đáng chú ý ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi đến 1 triệu đồng/kg rau lang. Ảnh: Internet
Đáng chú ý ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi đến 1 triệu đồng/kg rau lang. Ảnh: Internet
Với người Mỹ, lá khoai lang được liệt vào danh sách thực phẩm nên ăn hàng ngày để "bảo vệ lá phổi" trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Internet
Với người Mỹ, lá khoai lang được liệt vào danh sách thực phẩm nên ăn hàng ngày để "bảo vệ lá phổi" trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Internet
Không chỉ vậy, đã có một "cơn sốt lá khoai lang" ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc)... biến loại rau dân dã này thành một nguyên liệu được săn lùng. Ảnh: Internet
Không chỉ vậy, đã có một "cơn sốt lá khoai lang" ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc)... biến loại rau dân dã này thành một nguyên liệu được săn lùng. Ảnh: Internet
Rau khoai lang được cho là rất tốt với sức khỏe, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, phòng ngừa ung thư, bảo vệ gan, điều hòa đường huyết. Ảnh: Internet
Rau khoai lang được cho là rất tốt với sức khỏe, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, phòng ngừa ung thư, bảo vệ gan, điều hòa đường huyết. Ảnh: Internet
Ngoài ra, rau lang còn hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt giải độc và cung cấp nhiều vitamin (A, C, K, B) cùng khoáng chất thiết yếu. Ảnh: Internet
Ngoài ra, rau lang còn hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt giải độc và cung cấp nhiều vitamin (A, C, K, B) cùng khoáng chất thiết yếu. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Rau khoai lang trở thành đặc sản quốc tế #Giá trị dinh dưỡng của rau khoai lang #Thay đổi nhận thức và ứng dụng rau khoai lang #Thị trường và xu hướng tiêu thụ rau khoai lang #Tác dụng sức khỏe và lợi ích của rau khoai lang

