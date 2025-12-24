Hà Nội

Kinh doanh

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hiện cao nhất bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã ghi nhận mức chi thưởng, trong đó có mức lên tới 350 triệu đồng/người.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sắp đến hạn báo cáo kế hoạch thưởng Tết 2026, nhiều địa phương có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026.

Tại Khánh Hòa, Sở Nội vụ tỉnh đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp được khảo sát với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn tỉnh.

Về thưởng Tết Dương lịch 2026, có 476 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng với mức bình quân hơn 2,7 triệu đồng/người. Trong đó mức thấp nhất là 500.000 đồng/người, cao nhất 48,5 triệu đồng/người.

thuong-tet.jpg
Ảnh minh họa

Về thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hơn 520 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng cho người lao động với mức bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người; cao nhất tới 350 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người.

Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, qua khảo sát tình hình thực hiện các quy định về tiền lương năm 2025; kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 923 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, kết quả có 619 doanh nghiệp có dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch sắp tới và 692 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2026 dự kiến cao nhất 20 triệu đồng/người thuộc công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến cao nhất 192 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Cà Mau, Sở Nội vụ cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất ghi nhận hơn 200 triệu đồng/người, thấp nhất khoảng 100.000 đồng, chủ yếu thuộc khối doanh nghiệp dân doanh. Thu nhập bình quân năm 2025 của người lao động từ 7,8-12 triệu đồng/tháng, trong khi mức thưởng Tết bình quân dự kiến từ 4,5-12,5 triệu đồng/người.

Tại TP HCM, nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng từ 1-2 tháng lương, phổ biến 10-30 triệu đồng/người, một số đơn vị có mức thưởng cao nhất khoảng 100 triệu đồng.

Tại Nghệ An, mức thưởng Tết Dương lịch dự kiến cao nhất 40 triệu đồng, gần gấp ba năm ngoái. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, mức bình quân 4,97 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI, 87 triệu đồng, cao hơn mức 80 triệu đồng năm ngoái.

