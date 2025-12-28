Top 10 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Nhà sáng lập Oracle - tỷ phú Larry Ellison đã được 'trao trách nhiệm' tiếp quản TikTok tại Mỹ.

TikTok đã ký kết thỏa thuận với ba nhà đầu tư lớn — Oracle, Silver Lake và MGX — để thành lập một liên doanh TikTok US mới, đảm bảo nền tảng video xã hội phổ biến này có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Theo một bản ghi nhớ nội bộ mà hãng tin AP thu được, thương vụ dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào ngày 22/1/2026.