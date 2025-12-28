Top 10 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát top 70 người giàu nhất hành tinh
Đà bứt phá mạnh của cổ phiếu VIC đã kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 3 tỷ USD chỉ trong một ngày.
Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tính đến chiều 23/12, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup tiếp tục thăng hạng, lên vị trí 73 thế giới với khối tài sản ròng 29,5 tỷ USD.
Chân dung tỷ phú 'xếp tiền thành núi' thưởng Tết cho nhân viên
Ngoài hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế nghìn tỷ, vị tỷ phú này còn được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.
Tỷ phú Phương Uy (sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Phương Đạt Liêu Ninh (Fangda Group)
Thưởng Tết bằng 'núi tiền"
Chân dung tỷ phú là ông chủ mới của TikTok
Nhà sáng lập Oracle - tỷ phú Larry Ellison đã được 'trao trách nhiệm' tiếp quản TikTok tại Mỹ.
TikTok đã ký kết thỏa thuận với ba nhà đầu tư lớn — Oracle, Silver Lake và MGX — để thành lập một liên doanh TikTok US mới, đảm bảo nền tảng video xã hội phổ biến này có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ.
Theo một bản ghi nhớ nội bộ mà hãng tin AP thu được, thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 22/1/2026.
