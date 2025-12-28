Hà Nội

Kinh doanh

Top 10 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Theo danh sách của Forbes, các tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới hiện nay có 10 người là doanh nhân - kỹ sư ngành công nghệ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
ty-phu1.jpg
Surya Midha (22 tuổi) đứng đầu danh sách tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi. Surya Midha đang sở hữu 2,2 tỷ USD, là một người Mỹ gốc Ấn. Surya Midha cùng hai người bạn thân từ thời trung học là Brendan Foody và Adarsh Hiremath đồng sáng lập startup AI Mercor năm 2023 tại San Francisco, chuyên hỗ trợ các công ty tại Thung lũng Silicon huấn luyện mô hình AI. Ảnh: Forbes
ty-phu2.jpg
Tháng 10 vừa qua, Mercor thành công gọi vốn 350 triệu USD, giúp công ty định giá 10 tỷ USD, đưa bộ 3 dẫn đầu nhóm tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 22, với khoảng 22% cổ phần/người. Ảnh: Mencor
ty-phu3.jpg
Brendan Foody, đồng sáng lập Mercor, hiện giữ vai trò của CEO. Brendan Foody cùng Surya Midha và Adarsh Hiremath giữ 22% cổ phần công ty mỗi người. Ảnh: Forbes
ty-phu4.jpg
Adarsh ​​Hiremath (22 tuổi, sở hữu 2,2 tỷ USD) là đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ (CTO) của Mercor. Sau khi startup nhận đầu tư tháng 10/2025, Hiremath cùng Brendan Foody và Surya Midha trở thành ba tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Ảnh: Forbes
ty-phu5.jpg
Michael Truell (25 tuổi, nắm giữ 1,3 tỷ USD) là đồng sáng lập kiêm CEO của Anysphere, công ty phát triển công cụ AI Cursor. Ảnh: Forbes
ty-phu6.jpg
Aman Sanger (25 tuổi, 1,3 tỷ USD) là đồng sáng lập Anysphere, cũng là một học giả Neo. Aman hiện giữ chức vụ Giám đốc vận hành (COO) của Cursor. Trước khi khởi nghiệp Anysphere, Sanger thực tập tại quỹ đầu cơ Bridgewater Associates và Google, đồng thời sáng lập một công ty tư vấn AI của riêng mình. Ảnh: Forbes
ty-phu7.jpg
Sualeh Asif (25 tuổi, 1,3 tỷ USD) sinh ra tại thành phố Karachi (Pakistan), từng theo học trường Nixor College ở Karachi trước khi sang Mỹ vào năm 2018. Khi còn học đại học, anh khởi nghiệp một công ty công cụ tìm kiếm ứng dụng AI trước khi tham gia đồng sáng lập Anysphere. Ảnh: Forbes
ty-phu8.jpg
Arvid Lunnemark (26 tuổi, 1,3 tỷ USD) là người Thụy Điển, từng là nhà vô địch Olympic toán học (IMO). Đồng sáng lập Anysphere lớn tuổi nhất nhóm nhưng đã rời công ty này vào tháng 10/2025 để lập startup mới mang tên Integrous Research, tập trung phát triển các hệ thống AI an toàn hơn. Ảnh: Forbes
ty-phu9.jpg
Fabian Hedin (26 tuổi, 1,6 tỷ USD) ra mắt startup lập trình mang tên Lovable cùng đồng sáng lập Anton Osika (35 tuổi) vào tháng 11/2024. Theo Forbes, Lovable đã đạt doanh thu đăng ký 100 triệu USD chỉ trong 8 tháng ra mắt, trở thành công ty khởi nghiệp phần mềm phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Ảnh: Forbes
ty-phu10.jpg
Shayne Coplan (27 tuổi, 1 tỷ USD) từng học ngành Khoa học Máy tính tại New York University (NYU) nhưng bỏ học để thành lập Polymarket vào năm 2020. Polymarket là nền tảng dự đoán thị trường dựa trên tiền ảo lớn nhất thế giới. Ảnh: Forbes
ty-phu11.jpg
Shayne Coplan (27 tuổi, 1 tỷ USD) từng học ngành Khoa học Máy tính tại New York University (NYU) nhưng bỏ học để thành lập Polymarket vào năm 2020. Polymarket là nền tảng dự đoán thị trường dựa trên tiền ảo lớn nhất thế giới. Ảnh: Foerbes
ty-phu12.jpg
Sau thương vụ, Wang gia nhập Meta với vai trò Giám đốc AI. Năm 2022, anh từng là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Ảnh: Forbes
