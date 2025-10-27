Hà Nội

Kinh doanh

Chân dung CEO 8X vừa kết hôn với Á hậu Quỳnh Châu

Chồng Á hậu Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, đồng sáng lập, kiêm CEO khách sạn có tiếng ở Đà Lạt.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sau lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, làng giải trí tiếp tục đón tin vui Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu kết hôn cùng doanh nhân Phát Nguyễn.

Chồng Á hậu Quỳnh Châu tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Ngọc Phát từng du học tại Anh, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, hiện có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.

Theo chia sẻ trước đó từ Á hậu Quỳnh Châu, chồng cô là em trai của doanh nhân Long Nguyễn (tên thật là Nguyễn Bảo Long, thường gọi là Longwi) - chủ chuỗi quán cà phê và một bán bar sang trọng trên địa bàn TP HCM.

a-hau-quynh-chau.jpg
Á hậu Quỳnh Châu và chồng doanh nhân. Ảnh: Internet

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát hiện là CEO kiêm người đồng sáng lập Công ty TNHH Đỉnh Đồi. Đây là doanh nghiệp đứng sau Hôtel Colline (hay còn được biết đến với cái tên Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đỉnh Đồi được thành lập ngày 18/9/2018, trụ sở tại đường Phan Bội Châu (TP. Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng), với ngành nghề chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Nguyễn Ngọc Phát là người đại diện theo pháp luật.

Khách sạn Hôtel Colline thành lập năm 2019, là dự án du lịch - khách sạn đầu tiên do Công ty Ngọc Biển phát triển và vận hành. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép tại Việt Nam.

khach-san.jpg
Khách sạn Hôtel Colline. Ảnh: Hôtel Colline

Ngoài Colline, Nguyễn Ngọc Phát còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH The Myst Dalat, doanh nghiệp thành lập ngày 29/11/2018, có ngành nghề và địa chỉ trụ sở tương tự Công ty Đỉnh Đồi - cùng đặt tại đường Phan Bội Châu, TP. Đà Lạt (cũ).

Bên cạnh đó, doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát còn là người đại diện theo pháp luật cho Nhà thầu nước ngoài của công ty Đỉnh Đồi.

Trước khi đảm nhiệm vai trò tại Colline, CEO 8X từng tham gia nhiều dự án về khách sạn, ẩm thực và tổ chức sự kiện. Doanh nhân Phát Nguyễn còn được đồng nghiệp nhận xét là người làm việc kỷ luật, kín tiếng, đặt hiệu quả và sự ổn định trong quản trị lên hàng đầu.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Phát có lối sống riêng tư, ít chia sẻ đời tư, tài khoản cá nhân được để ở chế độ riêng. Những thông tin công khai chủ yếu liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và các dự án du lịch.

