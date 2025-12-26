Bắt giữ vụ vận chuyển 3.200 bao thuốc lá “lậu” ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển 3.200 bao thuốc lá “lậu” đi tiêu thụ, đối tượng Bùi Công L. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 26/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển 3.200 bao thuốc lá “lậu”.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm tang vật.

Trước đó, vào khoảng 11h30’, ngày 21/12, tại ấp Sóc Tro Giữa (xã Lưu Nghiệp Anh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Lưu Nghiệp Anh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Công L (SN: 1997, ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đang vận chuyển 3.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bằng xe ô tô mang BKS: 84A-097.77 màu trắng, nhãn hiệu VIOS.

Làm việc với cơ quan Công an, Bùi Công L. đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ, niêm phong số tang vật trên và củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

