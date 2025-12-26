Hà Nội

Loại cá trước không ai biết nay 'đắt hàng như tôm tươi'

Kinh doanh

Dù giá cao cá sơn gà vẫn hút khách nhờ thịt trắng mềm, ngọt đậm như thịt gà. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá sơn gà là một trong những loài cá biển hiếm tại Việt Nam, được ví đẹp như cá cảnh nhưng có chất lượng thịt thơm ngon. Ảnh: Saostar
Cá sơn gà là một trong những loài cá biển hiếm tại Việt Nam, được ví đẹp như cá cảnh nhưng có chất lượng thịt thơm ngon. Ảnh: Saostar
Loài cá này có thân hình mảnh mai, thanh thoát, nổi bật với hai gam màu vàng và đen xen kẽ, tạo vẻ ngoài bắt mắt. Ảnh: Haisanonghiau
Loài cá này có thân hình mảnh mai, thanh thoát, nổi bật với hai gam màu vàng và đen xen kẽ, tạo vẻ ngoài bắt mắt. Ảnh: Haisanonghiau
Lần đầu bắt gặp, nhiều người dễ nhầm cá sơn gà với cá nuôi làm cảnh. Ảnh: Internet
Lần đầu bắt gặp, nhiều người dễ nhầm cá sơn gà với cá nuôi làm cảnh. Ảnh: Internet
Chiều dài cá sơn gà dao động từ 10-15 cm. Ảnh: Internet
Chiều dài cá sơn gà dao động từ 10-15 cm. Ảnh: Internet
Cá sơn gà thường sống ở rạn san hô. Thời gian sinh trưởng của cá chậm và khó đánh bắt. Ảnh: Chihaisan
Cá sơn gà thường sống ở rạn san hô. Thời gian sinh trưởng của cá chậm và khó đánh bắt. Ảnh: Chihaisan
Do khó đánh bắt nên số lượng ngoài tự nhiên không nhiều. Ảnh: Facebook
Do khó đánh bắt nên số lượng ngoài tự nhiên không nhiều. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cá sơn gà được giá từ 150.000 - 350.000 đồng/kg, tùy kích thước và phải đặt hàng trước mới mua được. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cá sơn gà được giá từ 150.000 - 350.000 đồng/kg, tùy kích thước và phải đặt hàng trước mới mua được. Ảnh: Facebook
Thịt cá màu trắng, thớ mịn, mềm và ngọt đậm, được ví “ngon như thịt gà”. Ảnh: Internet
Thịt cá màu trắng, thớ mịn, mềm và ngọt đậm, được ví “ngon như thịt gà”. Ảnh: Internet
Cá sơn gà có thể chế biến thành nhiều món ngon, canh nấu lá giang, cá sơn gà chiên hoặc nướng tỏi. Ảnh: Haisanonggiau
Cá sơn gà có thể chế biến thành nhiều món ngon, canh nấu lá giang, cá sơn gà chiên hoặc nướng tỏi. Ảnh: Haisanonggiau
Thời gian gần đây, loại cá lạ này được nhiều du khách gần xa yêu thích. Ảnh: Saostar
Thời gian gần đây, loại cá lạ này được nhiều du khách gần xa yêu thích. Ảnh: Saostar
#Cá sơn gà hiếm tại Việt Nam #Thịt cá thơm ngon #ngọt đậm #Giá cá sơn gà cao và đặt hàng trước #Chế biến cá sơn gà đa dạng món ăn #Cá sơn gà sống ở rạn san hô

