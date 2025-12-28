Con trâu được trả 1,4 tỷ đồng, chủ nhân quyết từ chối

Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, chủ nhân vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất gần 3 tỷ đồng.

Theo trang Bhaskarenglish.in, nông dân Birbal Singh (ở Ấn Độ) tự hào giới thiệu chú trâu quý giá của mình mang tên Pradhan Babu. Chú trâu hiện 38 tháng tuổi.

Năm Pradhan Babu chào đời, Birbal Singh đã trở thành trưởng làng. Có người từng trả giá tới 50 lakh rupee (1,4 tỷ đồng) nhưng Birbal Singh không bán. Với ông, chú trâu này đáng giá ít nhất 1 crore rupee (2,9 tỷ đồng). Ông coi nó như đứa con trai của mình.

Pradhan Babu dài khoảng 2,4 mét được trả tới 1,4 tỷ đồng. Ảnh: Bhaskarenglish

Birbal Singh mang con trâu đến hội chợ Sonepur nổi tiếng, nơi ông khẳng định kiếm được gần 21 lakh rupee (619 triệu đồng) mỗi năm, khoảng 6.000 rupee (1,7 triệu đồng) mỗi ngày, từ tinh dịch của Pradhan Babu.

Mô tả về con trâu, ông Birbal Singh cho biết, Pradhan Babu dài khoảng 2,4 mét và cao 1,5 mét. Nó rất điềm tĩnh. Giống trâu Jafarabadi có nguồn gốc từ Gujarat và nổi tiếng với khả năng cho nhiều sữa hơn và vóc dáng to lớn. Sừng trâu đặc trưng cong xuống và khả năng cho sữa tốt. Đây cũng là giống trâu quan trọng của Ấn Độ, Pakistan và được xuất khẩu sang nhiều nước như Brazil. Jafarabadi được xem là một trong những giống trâu nặng nhất thế giới.

Gia đình Birbal đã mua mẹ của Pradhan Babu từ Gujarat khi nó đang mang thai và chú trâu quý giá này đã chào đời tại nhà họ. Birbal Singh cho biết, ngoài cám và cỏ khô, Pradhan Babu còn ăn chuối, táo và hạt điều mỗi ngày. Nó cũng uống 8 lít sữa mỗi ngày.

Hội chợ Sonepur, nằm cách Patna khoảng 20 km, từng được biết đến là hội chợ động vật lớn nhất châu Á. Theo thời gian, sự kiện đã thay đổi. Giờ đây, hội chợ chủ yếu là ngựa, dê và các chương trình sân khấu. Năm nay, ngay cả giống chó Bulldog Mỹ bị cấm cũng được bày bán công khai.