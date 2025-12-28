Hà Nội

Kinh doanh

Con trâu được trả 1,4 tỷ đồng, chủ nhân quyết từ chối

Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, chủ nhân vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất gần 3 tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo trang Bhaskarenglish.in, nông dân Birbal Singh (ở Ấn Độ) tự hào giới thiệu chú trâu quý giá của mình mang tên Pradhan Babu. Chú trâu hiện 38 tháng tuổi.

Năm Pradhan Babu chào đời, Birbal Singh đã trở thành trưởng làng. Có người từng trả giá tới 50 lakh rupee (1,4 tỷ đồng) nhưng Birbal Singh không bán. Với ông, chú trâu này đáng giá ít nhất 1 crore rupee (2,9 tỷ đồng). Ông coi nó như đứa con trai của mình.

trau1.jpg
Pradhan Babu dài khoảng 2,4 mét được trả tới 1,4 tỷ đồng. Ảnh: Bhaskarenglish

Birbal Singh mang con trâu đến hội chợ Sonepur nổi tiếng, nơi ông khẳng định kiếm được gần 21 lakh rupee (619 triệu đồng) mỗi năm, khoảng 6.000 rupee (1,7 triệu đồng) mỗi ngày, từ tinh dịch của Pradhan Babu.

Mô tả về con trâu, ông Birbal Singh cho biết, Pradhan Babu dài khoảng 2,4 mét và cao 1,5 mét. Nó rất điềm tĩnh. Giống trâu Jafarabadi có nguồn gốc từ Gujarat và nổi tiếng với khả năng cho nhiều sữa hơn và vóc dáng to lớn. Sừng trâu đặc trưng cong xuống và khả năng cho sữa tốt. Đây cũng là giống trâu quan trọng của Ấn Độ, Pakistan và được xuất khẩu sang nhiều nước như Brazil. Jafarabadi được xem là một trong những giống trâu nặng nhất thế giới.

Gia đình Birbal đã mua mẹ của Pradhan Babu từ Gujarat khi nó đang mang thai và chú trâu quý giá này đã chào đời tại nhà họ. Birbal Singh cho biết, ngoài cám và cỏ khô, Pradhan Babu còn ăn chuối, táo và hạt điều mỗi ngày. Nó cũng uống 8 lít sữa mỗi ngày.

Hội chợ Sonepur, nằm cách Patna khoảng 20 km, từng được biết đến là hội chợ động vật lớn nhất châu Á. Theo thời gian, sự kiện đã thay đổi. Giờ đây, hội chợ chủ yếu là ngựa, dê và các chương trình sân khấu. Năm nay, ngay cả giống chó Bulldog Mỹ bị cấm cũng được bày bán công khai.

Con trâu khổng lồ được trả gần 62 tỷ đồng, chủ vẫn từ chối bán

Chú trâu màu đen Kuber thu hút sự chú ý bởi kích thước khổng lồ, cao 1,6 mét, chất lượng giống và giá trị kỷ lục. 

Tại Hội chợ Pushkar của bang Rajasthan (Ấn Độ) - hội chợ gia súc lớn nhất và danh tiếng nhất cả nước, một chú trâu đực giống Murrah đến từ Haryana thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Chú trâu Kuber, thuộc sở hữu của nông dân Vikas Bhambhu ở làng Nadhori, huyện Fatehabad, giành giải nhất trong cuộc thi tại hội chợ.

Con trâu bạch tạng quý hiếm được trả hơn 2 tỷ đồng

Con trâu nước bạch tạng quý hiếm, hai tuổi ở Thái Lan đã được người đàn ông bán với giá lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Theo Thethaiger, một con trâu nước bạch tạng quý hiếm đã được bán với giá lên tới 2,5 triệu baht (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Hai chủ sở hữu mới của con trâu Duangphet đã đến Lễ hội trâu Uthai Thani lần thứ 10 để nhận con vật và đưa nó đến ngôi nhà mới tại Harley Buffalo Farm ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan. Hai chủ sở hữu cho biết họ mua con trâu bạch tạng để nhân giống, nhằm góp phần nhân rộng số lượng loài trâu nước đặc biệt này.

Con trâu được trả gần nửa tỷ, chủ nhân quyết không bán

Một con trâu giống Murrah ở Hisar, Haryana (Ấn Độ) đã lập kỷ lục thế giới mới khi sản xuất gần 36 kg sữa trong một ngày tại một cuộc thi diễn ra vào hôm 2/10.

Chú trâu mang tên Radha, thuộc sở hữu của người chăn nuôi gia súc địa phương Ishwar Singhwa. Radha sản xuất được 35,669 kg sữa tại cuộc thi tổ chức tại làng Singhwa, huyện Hisar. Đây là kỷ lục mới về sản lượng sữa trước đó do Reshma, một chú trâu đến từ Kaithal, nắm giữ.

Cuộc thi được tổ chức tại bệnh viện thú y ở làng Singhwa Khas dưới sự giám sát của cán bộ Sở Chăn nuôi.

