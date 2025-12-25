Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu sẵn sàng 'bung hàng" dịp Tết 2026

Khắp các nhà vườn ở Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên đang tất bật đưa gốc bưởi, quất thế lên chậu, hoàn thiện công đoạn cuối cùng trước khi "xuống phố" đón xuân.
Vạn Lý Trường Thành uốn lượn giữa núi non trùng điệp, hiện lên hùng vĩ và cổ kính, là điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, thu hút du khách khắp thế giới.
Đồng bằng sông Okavango (Botswana) là kỳ quan thiên nhiên độc nhất, nơi dòng sông lớn “biến mất” giữa sa mạc châu Phi.
Cú lợn lưng xám (Tyto alba) là loài chim săn mồi ban đêm quen thuộc, nổi bật với khuôn mặt hình tim và tiếng kêu rợn người.
Nhiều nút giao tại Hà Nội đang được xén vỉa hè, di dời cây xanh để mở rộng lòng đường nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông.
Ba năm sau khoảnh khắc đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều cảm xúc.
Trên trang cá nhân, Bảo Khuyên Susan đã khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt với bộ ảnh mới, khéo léo khoe đường cong và những điểm nhấn cá tính trên cơ thể.
Thị trấn cổ Zhaohua ở Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có lịch sử hơn 2.300 năm và được bảo tồn tốt.
Giáng sinh về, vùng “xứ sở nhà thờ” Ninh Bình lại khoác lên diện mạo lộng lẫy, thu hút du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí Noel.
Hàng chục nghìn người đổ về khu vực trung tâm TP HCM để ngắm nhìn khung cảnh lung linh của Nhà Thờ Đức Bà, Diamond Plaza đêm Giáng sinh 24/12.
Không phải hình ảnh 'công chúa tuyết' hay 'bà già Noel' quen thuộc, Xuân Ca gia nhập đường đua chào Noel với giao diện thiên thần đầy ma mị, cuốn hút.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn lấy hết can đảm để thổ lộ với người trong lòng, có khởi đầu kinh doanh khá thuận lợi.
Biệt thự vừa hoàn thiện của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My mang phong cách tối giản nhưng tinh tế, sang trọng.
Siêu mẫu Xuân Lan chúc mừng đạo diễn Ngọc Lâm bước sang tuổi mới, mong muốn cùng chồng nghỉ hưu năm 60 tuổi.
Khi bị giam trong tù, nhà côn trùng học người Pháp Pierre André Latreille đã phát hiện một loài bọ cánh cứng hiếm gặp. Nhờ đó, ông thoát chết trong gang tấc.
NSND Trần Lực trải qua 3 lần kết hôn, có 4 người con, trong đó Trần Tú - người con thứ 3 của nam đạo diễn gây chú ý nhất.
Thời tiết lạnh khiến quá trình chuyển hóa chậm lại, làm axit uric dễ tăng cao. Việc lựa chọn đồ uống phù hợp giúp hỗ trợ đào thải, hạn chế gout bùng phát.
Một ngôi mộ hình tròn thời tiền Aztec đã được phát hiện ở Mexico, với 10 bộ xương được sắp xếp tỉ mỉ thành một vòng tròn.
Những mỏ vàng khổng lồ trên thế giới không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của các quá trình địa chất phức tạp kéo dài hàng triệu năm.
Một nhóm tự xưng “nhà lưu trữ” tuyên bố đã cào 300TB dữ liệu, phát tán trái phép 86 triệu bài hát từ Spotify qua torrent công khai.
Sau thời gian sinh sống và làm việc ở Mỹ, Hoa hậu Trúc Diễm trở về Việt Nam thăm gia đình. Người đẹp chia sẻ hình ảnh đi ăn uống, dạo phố.