Hà Nội

Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu sẵn sàng 'bung hàng" dịp Tết 2026

Kinh doanh

Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu sẵn sàng 'bung hàng" dịp Tết 2026

Khắp các nhà vườn ở Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên đang tất bật đưa gốc bưởi, quất thế lên chậu, hoàn thiện công đoạn cuối cùng trước khi "xuống phố" đón xuân.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày này, tại nhiều nhà vườn ở Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình - "thủ phủ” quất, bưởi cảnh tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Báo Ninh Bình
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân tất bật lên chậu, tỉa tán, xuống lá...cho những cây quất, cây bưởi cảnh chuẩn bị xuất vườn. Ảnh: Tiền phong
Hàng trăm cây bưởi lớn nhỏ được tạo thế cân đối, quả vàng ươm tại xã Sơn Đồng (Hà Nội). Ảnh: Tiền phong
Bưởi cảnh trồng trong chậu lớn từ 5-20 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) - “thủ phủ” quất, bưởi cảnh của miền Bắc cũng dần sôi động chuẩn bị cho thị trường Tết Bính Ngọ. Ảnh: TTXVN
Những cây bưởi quả vàng óng, sai trĩu, tượng trưng cho sự đủ đầy, luôn hút khách mỗi dịp Tết. Ảnh: TTXVN
Năm nay, quất cảnh Văn Giang đa dạng về kích cỡ, dáng thế, có đủ từ phân khúc bình dân đến cao cấp từ 1 đến 8 triệu đồng/cây. Ảnh: Facebook
Để có cây quất đẹp phục vụ thị trường Tết, từ tháng 9, tháng 10, các nhà vườn vào giai đoạn “nước rút” gò thế, tạo dáng cho cây. Ảnh: Tiền phong
Nông dân cũng tỉa bớt quả và cắt cành để cây bật lộc, đơm hoa vào đúng dịp Tết. Ảnh: Tiền phong
Các nhà vườn tại phường Vị Khê (Ninh Bình) cũng hối hả vào vụ Tết. Ảnh: Báo Ninh Bình
Từ những gốc 'quất đại' uy nghi đến những chum quất bonsai tinh tế, tất cả đang được các nghệ nhân dồn lực chăm sóc, tạo thế. Ảnh: Báo Ninh Bình
#Chuẩn bị cây cảnh Tết #Quất và bưởi cảnh #Thủ phủ cây cảnh miền Bắc #Giao thương cây cảnh Tết #Tạo dáng cây cảnh truyền thống #Chăm sóc cây cảnh mùa Tết

